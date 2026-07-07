Időjárás: akár 33 fok is lehet – elképesztő forróság tarolja le az országot

A HungaroMet közzétetté az országos időjárás-előrejelzését: mutatjuk, mi várható kedden!
Közlésük szerint a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra kevés helyen - kiemelten az északkeleti, keleti határ közelében - lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik.
Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
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