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Időjárás: akár 33 fok is lehet – elképesztő forróság tarolja le az országot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 06:30
szélhőségkánikula
Sok napsütéssel és igazi nyári meleggel érkezik a kedd, ugyanakkor az élénk, helyenként viharossá fokozódó szél többfelé megnehezítheti a szabadtéri programokat. Az időjárás-előrejelzés szerint csapadékra csak elszórtan, főként az ország keleti, északkeleti részén kell számítani, a hőmérséklet pedig délután 33 fokig emelkedhet.
N.T.
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A HungaroMet közzétetté az országos időjárás-előrejelzését: mutatjuk, mi várható kedden! 

Időjárás: akár 33 fok is várható – berobban a nyári meleg
Időjárás: akár 33 fok is várható – berobban a nyári meleg  Fotó: HungaroMet

Időjárás: akár 33 fok is várható – berobban a nyári meleg 

Közlésük szerint a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Záporokra kevés helyen - kiemelten az északkeleti, keleti határ közelében - lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. 

Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.

 

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