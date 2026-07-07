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Súlyos baleset: Mentő vitte el a legendás magyar dobost

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balázs Fecó
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 06:00
Korál együttesDorozsmai Péterbaleset
Az ütős hangszerek nagymestere büszke arra, hogy hosszú, közel négy évtizedes pályafutása során csak egyetlen olyan alkalom volt, amikor nem sikerült végigjátszania egy koncertet. Dorozsmai Péter a Korál zenekarral járta az országot, amikor egy miskolci koncert első pillanataiban súlyos baleset érte.
Bors
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Dorozsmai Péter még be sem fejezte a konzervatóriumot, amikor 1980-ban egy cetlire írt üzenet várta őt a család budai otthonának kapuján. A Korál zenekar tagjai így hívták meg őt egy próbajátékra, ami annyira jól sikerült, hogy Balázs Fecó és a bandatagok gyakorlatilag azonnal diktálni is kezdték a koncertidőpontokat a fiatal dobzseninek. Dorozsmai Péter első körben hat évig volt a zenekar tagja, majd 11 év szünet után visszatért és újabb 21 esztendőt húzott le ütősként Fecó mögött. A ma is aktívan tevékenykedő zenész most a Húrokon írt történelem vendégekét idézte fel a régi szép időket. Így jutott eszébe az az egyetlen eset, amikor miatta elmaradt egy Korál koncert. Dorozsmai Péter részletesen visszaemlékezett a véres és súlyos balesetre, amit gyakorlatilag a színpadra lépése előtt szenvedett el, végül kórházba került.

Dorozsmai Péter a Korál zenekar dobosa volt. Súlyos balesetéről nosztalgiázott legfrissebb interjújában.
Dorozsmai Péter egy régi horrorsztorit mesélt el. Súlyos baleset érte a színpadon (Fotó: YouTube)

Dorozsmai Péter súlyos balesete

Az utolsó évem volt a konziban, de már játszottam a Korálban. Miskolcon volt egy koncertünk, ahol történt egy baleset. Valójában, ezen kívül nem is emlékszem olyan koncertre, ami elmaradt volna.”

 Szabadtéri buli volt és a színpad egy épület oldalához volt rögzítve, amire egy ablakon keresztül kellett kimásznunk.

„Minden koncert úgy kezdődött, hogy teljes sötétség borult a színpadra, Balázs Fecó pedig játszani kezdett valamit a szintetizátoron”merült a régmúltba vesző emlékeiben Dorozsmai Péter.

Dorozsmai Péter bevágta a fejét a koncert előtt, emiatt mentőt kellett kihívni hozzá.
Dorozsmai Péter súlyos balesete véget vetett a bulinak (Fotó: YoTube/AI)

Így ért véget váratlanul a koncertjük

A dobos fenomén végül azt is elárulta, hogy éppen ő volt az, aki balesetet szenvedett, miközben nagy lendülettel átvetette magát az ablakpárkányon. „Szaladtam fel az ideiglenes lépcsőn, ami a dupla ablakhoz vezetett. A tetejéből kiállt valami, ami összekapcsolta a két ablakot és azt én lefejeltem. Fecó már játszott, én pedig odakaptam a fejemhez és azt éreztem, hogy betört. Bevallom, azt vártam, hogy elájulok, hiszen a sebből ömlött a vér. Na, az a koncert el is maradt, hiszen engem elvittek a kórházba, ahol összevarrták a fejsebemet. Szerencsére nem tört be, de elég komoly seb volt...” – mesélte Dorozsmai Péter a Húrokon írt történelem stúdiójában. A véres baleset másnapján a zenésznek vizsgája volt a konzervatóriumban, ahol a társai irigykedve figyelték, milyen merész viseletben jelent meg a bizottság előtt. Ők ugyanis azt hitték, hogy az átvérzett fejkötés, csupán úri huncutság képpen került fel a fiatal dobos fejére.

 

 

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