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Vége a luxuséletnek? Több ezer oldalnyi titkos irat buktathatja le Harry herceget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 04. 09:00
vízumEgyesült Államokdrog
Sajtóértesülések szerint Harry herceg több ezer oldalt fog megismerni a vízumügye kapcsán indított perben nyilvánosságra hozott dokumentumok első csomagjából.
N.T.
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Sussex hercege egy úgynevezett „vízumvita” középpontjába került, miután a washingtoni székhelyű konzervatív agytröszt, a Heritage Foundation azt kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a vízumával kapcsolatos iratokat. A szervezet Harry herceg a 2023-ban megjelent Tartalék című önéletrajzi könyvében tett, korábbi droghasználatára vonatkozó állításaira hivatkozott.

Harry herceg
Harry herceg
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Vége a luxuséletnek? Több ezer oldalnyi titkos irat buktathatja le Harry herceget!

Harry beszámolója szerint korábban kokaint, marihuánát és pszichedelikus gombákat is fogyasztott. Ez arra késztette a szervezetet, hogy az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva pert indítson az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) ellen. A Heritage Foundation azt kívánta tisztázni, hogy a herceg részesült-e különleges elbánásban, illetve hogy betartották-e a vonatkozó eljárásokat, amikor 2020-ban belépett az Egyesült Államokba.

2025 márciusában a bíróság erősen kitakart iratokat hozott nyilvánosságra, amelyek nem szolgáltattak új információt arról, milyen körülmények között lépett be a herceg az Egyesült Államokba. Ezt követően a Heritage Foundation újabb pert indított a DHS ellen, további, Harry herceggel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kérve.

A Newsweek szerint ennek eredményeként 307 dokumentumot, összesen 2487 oldalt vizsgáltak felül. A tisztviselők hónapokat töltöttek az iratok feldolgozásával, és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát várhatóan július vége felé kezdik meg.

Ez az új fejlemény újabb betekintést nyújthat abba, hogyan „beszélnek Harryről az amerikai kormányzaton belül” – írja az Express

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