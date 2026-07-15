Előre félnek, piszkos trükköket vethet be Argentína kapusa Anglia ellen

Emiliano Martínez a 2022-es világbajnokságon szenzációs védésekkel járult hozzá Argentína aranyérméhez. A kapus a hollandok elleni negyeddöntőben, és a franciákkal szembeni fináléban is remekelt, mindkét találkozót büntetőrúgások döntötték el, és ő volt a dél-amerikai gárda egyik hőse - írja az Origo. Szerda este az Anglia-Argentína elődöntőben (21 óra, tv: M4 Sport) ismét főszerephez juthat, az európai gárda előre fél a trükkjeitől.

Emiliano Martínez a futballvilág egyik legfurcsább kapusa Fotó: NurPhoto via AFP

Emiliano Martínez rendre átlépi a határokat

A sportszerűség határiat rendre átlépő Martínez miatt még a tizenegyesrúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban, mert ő rendre azzal bosszantotta az ellenfeleket, hogy a büntető elvégzése előtt odasétált a rúgóhoz, és megpróbálta feldühíteni és elbizonytalanítani. Rendszeresen babrált a labdával, hogy késleltesse a büntetőrúgást. Az új szabályok értelmében azonban az angoloknak szerda este már nem kell félniük, mivel az ilyen viselkedésért büntetés jár.

Persze azért maradt más is, amivel Martínez "dolgozhat". A játékvezetők figyelmét is gyakran igyekszik magára vonni, folyamatos szövegelésével és színpadias szereplésével tudat alatt kétséget ébreszthet az ellenfelekben. Az argentinok világbajnok kapusa az erős szemkontaktust is folyamatosan alkalmazza. Tekintetével szinte perzseli az ellenfeleket, akiket ezzel is hibára kényszeríthet. A fent említett módszerek mellett a túlzásba vitt ünnepléssel is gyakran feltűnösködik Martínez, aki szemmel láthatóan azt is élvezi, ha ellenséges légkör fogadja. Nagy kérdés, hogy szerda este mire megy majd mindezzel Anglia ellen?