Hogy megnőtt György herceg! Lassan magasabb lesz, mint az édesanyja – videó

Elképesztő videót osztott meg a walesi hercegi pár, melyen mindenki egy dologra fókuszál: jelesül, hogy milyen magas már a 12 éves György herceg. Nem kell sok, hogy beérje, majd elhagyja magasságban édesanyját, Katalin hercegnét.
Katalin és fia épp hazájuk katonái előtt tisztelegtek a fegyveres erők napja alkalmából. Nem csak pilótákkal és repülőmérnökökkel találkoztak, de megtekintettek pár mára már legendás harci repülőt is. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a történelmi harci gépek elől ellopta a rivaldafényt a trónörökös, aki lassan beéri 175 centiméter magas édesanyját.
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