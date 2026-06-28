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Hogy megnőtt György herceg! Lassan magasabb lesz, mint az édesanyja – videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors videó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 14:30
György hercegKatalin hercegné
Ezt látni kell! Hihetetlen, milyen magas már a 12 éves György herceg!

Elképesztő videót osztott meg a walesi hercegi pár, melyen mindenki egy dologra fókuszál: jelesül, hogy milyen magas már a 12 éves György herceg. Nem kell sok, hogy beérje, majd elhagyja magasságban édesanyját, Katalin hercegnét.

A trónörökös György herceg, valamint húga, Sarolta hercegné
A trónörökös György herceg, valamint húga, Sarolta hercegné
Fotó: Phil Lewis

Katalin és fia épp hazájuk katonái előtt tisztelegtek a fegyveres erők napja alkalmából. Nem csak pilótákkal és repülőmérnökökkel találkoztak, de megtekintettek pár mára már legendás harci repülőt is. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a történelmi harci gépek elől ellopta a rivaldafényt a trónörökös, aki lassan beéri 175 centiméter magas édesanyját.

Videón György herceg és Katalin hercegné

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