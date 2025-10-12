György herceg máris lekörözte az édesapját: jobb király lesz belőle, mint Vilmosból?

György herceg kedvenc tantárgyáról Vilmos herceg mesélt. A 12 éves trónörökös a berkshire-i Lambrook School végzős évfolyamán tanul.

György herceg követi majd édesapját a sorban a brit trónon, és pont ehhez méltó tantárgyért rajong Fotó: AFP

György herceg egy királyi tantárgy után érdeklődik igazán

Vilmos legutóbbi interjújában, a The Reluctant Traveler című Apple TV+-os műsor részeként a Schitt's Creek színészével, Eugene Levy-vel beszélgetett a gyermekeiről, és közben utalást tett legidősebb fia tanulmányi érdeklődésére. A walesi herceg Windsor kastélyát mutatta be Eugene-nek, és amikor VIII. Henrik "nem túl magas" páncélját nézték, Vilmos megjegyezte:

György, a fiam, sokkal jobb történelemből, mint én, és most már vele kell ellenőriztetnem a dátumokat.

Bár a Lambrook School konkrét tantervét nem erősítették meg, valószínű, hogy György a normann hódítást, a fekete halált, a reformációt, a francia forradalmi háborúkat és az I. és II. világháborút is tanulja - írja az Express cikke.

A fiatal herceg jelenleg második a brit trónöröklési sorban, és a 2026 szeptemberében kezdődő tanévben fog átlépni a felső tagozatos iskolába. Danielle Stacey, a HELLO! Online királyi tudósítója szerint:

Lenyűgöző, hogy György herceg ilyen élénken érdeklődik a történelem iránt, különösen, mivel egy nap örökös és király lesz. Korábban részt vett a Buckingham-palotában tartott veterán-teaparty-n, ahol érdeklődött a háborús élményeikről.

Vilmos korábban azt is elárulta, hogy György kedveli a sportokat, például a focit és a rugbyt, így a történelmi érdeklődés mellett fizikailag is aktív.