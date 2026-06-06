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Gyászba borult a királyi család: távozott a néhai Erzsébet királynő egyik legszorosabb barátnője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Erzsébet királyné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 10:10
gyászbarát
Pamela Hicks 97 évesen hunyt el békében. A royalitás a néhai Erzsébet királynő esküvőjétől a felavatásáig mindig mellette volt.
CJA
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Elhunyt a néhai Erzsébet királynő egyik legközelebbi barátnője, Pamela Hicks, aki még az uralkodó esküvőjén is koszorúslányként vett részt.

Elhunyt a néhai Erzsébet királynő koszorúslánya
Elhunyt a néhai Erzsébet királynő koszorúslánya (Fotó: PA /  Northfoto)

 

Békében távozott Erzsébet királynő életre szóló barátja

Lord Mountbatten lánya és Fülöp király unokatestvére békésen hunyt el - közölte lánya, India. Pamela a királynő udvarhölgye volt, és mellette tartózkodott akkor is, amikor Kenyában értesült apja, VI. György haláláról és saját trónra lépéséről.

India - aki maga Károly herceg és Diana hercegnő esküvőjén volt koszorúslány - így fogalmazott:

Bár nincs tragédia egy 97 éves, teljes életet élő asszony halálában, tudom, hogy a gyász elkerülhetetlen lesz. Körülöttem leselkedik és vár rám, de ma egyszerűen hálás vagyok, hogy ő volt az édesanyám.

India elmondta, hogy édesanyja páratlan társaság volt: humoros, kifogástalan stílusú és rendkívül elegáns. Az 1929 áprilisában született Lady Pamela apja legfiatalabb lánya volt, és udvarhölgyi szerepét a királynő felavatása után is megtartotta.

Megdöbbent a kérdésen, és azt mondta: 'Erzsébet. Ez a nevem.' Ez annyira jellemző volt rá. Nagy önuralommal viselkedett, bár azt hiszem, a repülőn hazafelé már elárasztották az érzelmek

- mesélte arról a pillanatról, amikor apja halála után megkérdezte Erzsébet királynőt, milyen néven szeretné, ha szólítanák.

Pamela 1960-ban ment feleségül David Hickshez. Lányuk, India mellett született még egy másik lányuk, Edwina, valamint egy fiuk, Ashley - írja a Daily Star.

 

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