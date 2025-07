Pontosan 44 éve tette tönkre az életét Diana hercegné: ekkor ment hozzá Károly királyhoz – fotókon a történelem

Nemrég ünnepelte volna 64. születésnapját a Szívek Királynője, a világszerte nagy imádattal körbeölelt Diana hercegné. Mára már tudjuk: a csupaszív, csupamosoly előkelőség a színfalak mögött rettenetesen szenvedett, még azon a napon is, amelynek a legcsodálatosabbnak kellett volna lennie… Napra pontosan 44 éve, 1981. július 29-én házasodott össze Károly walesi herceg és Diana Spencer, a londoni Szent Pál-székesegyházban.

Diana hercegné és Károly herceg 44 éve ezen a napon házasodott össze. Mára tudjuk, egyikük mosolya sem volt őszinte (Fotó: AFP)

Diana hercegné élete: tündérmeséből tragédia

A balettért rajongó – de 178 magassága miatt a hivatásos táncosként elutasított –, óvónőként is dolgozó Diana Spencer mindig is az igaz szerelemről álmodott. Úgy tűnt, meg is történik a tündérmese Károly herceg (most már III. Károly király) oldalán, de végül házasságuk tragédiává változott: egy történetté, amelyben a szeretet helyét lassan átvette a magány, a csalódás és a hűtlenség árnyéka.

Egy esküvő, amit milliók néztek – de mit nem láttunk?

Diana a nővére által ismerkedett meg Károllyal 1977-ben, az elkövetkező években csak baráti és családi eseményeken találkoztak, kettesben alig voltak.

„Tizenháromszor találkoztunk, mielőtt egybekeltünk. Legtöbbször családi vagy baráti összejöveteleken futottunk össze, szóval nem igazán ismertük egymást” – fogalmazott egy interjúban Diana. Károly mégis megkérte a kezét 1981 februárjában. Mikor egy tévés interjúban arról kérdezték őket, szeretik-e egymást, Diana azt mondta: természetesen, mire Károly azt felelte: „akármit is jelentsen a szerelem”.

A világ 74 országából, 750 millió ember követte figyelemmel Diana minden mozdulatát, azt azonban csak közeli barátai tudhatták: belül szenved (Fotó: AFP)

1981. július 29-én, becslések szerint több mint 750 millió ember követte élőben a televízióban, ahogy az ifjú, törékeny Lady Diana Spencer férjhez ment a trónvárományosához, Károly herceghez. Mindenki a „nép hercegnőjét” ünnepelte, de ahogy később maga Diana is elmondta: „Az esküvő napján úgy éreztem magam, mint egy bárány, akit a vágóhídra visznek”. A színfalak mögött ugyanis súlyos lelki problémákkal, többek között bulimiával küzdött, ami – korábbi tánctanára beszámolója szerint – akkor kezdődött, mikor el kellett kezdenie megjelennie a királyi család protokolláris eseményein. Az esküvője napján is meghánytatta magát… Más beszámolók szerint pedig Károly a barátainak csak azt hajtogatta, hogy a kötelességét teljesíti az esküvővel.