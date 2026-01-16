„Ne felejtsd el, ő az én fiam” - II. Erzsébet királynő a végsőkig harcolt András hercegért

II. Erzsébet királynő élete utolsó pillanatáig harcolt, hogy védelme alá helyezze a komoly botrányba keveredett András herceget. A királyi palota ellenére is igyekezett maga mellett tudni legkisebb fiát, aki a királynő halálával elvesztette legerősebb szövetségesét.

II. Erzsébet királynő egyszerűen nem engedte, hogy fia, András herceg mélyebbre zuhanjon a botrány miatt.

Fotó: The Royal Family/Facebook

II. Erzsébet királynő mindent megtett a botrányba keveredett Andrásért

András herceget tartották széles körben II. Erzsébet királynő kedvenc gyermekének, aki „soha nem tett semmi rosszat a szemében”. Élete végéig hevesen védte második fiát, még akkor is, amikor 2019-ben Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein későbbi áldozata szexuális zaklatással vádolta meg. Giuffre polgári perének nyomán azonban a királynőre egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy Andrástól elvegye katonai címeit és királyi pártfogásait. A királynő tudta, hogy távol kell tartania a monarchiát a botránytól, de András iránti szeretete is nehéz helyzetbe hozta.

Robert Jobson királyi szerző szerint a királynő úgy döntött, hogy magánjellegű négyszemközti találkozót szervez Andrással, hogy enyhítse a csapást a hivatalos bejelentés előtt. A palota tisztviselői azonban gyorsan beavatkoztak, és a találkozón részt vett a királynő magántitkára, Sir Edward Young, és a királyi kincstárnok, Sir Michael Stevens is.

András érthető módon meglepődött, bár ez messze nem volt a királynő szándéka, ahogy azt a hozzá közel álló források is megerősítették

– írta Jobson a The Windsor Legacy című könyvében.

András barátsága a pedofil pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel és Giuffre asszony 2019-es vádjai voltak a vég kezdete az egykori herceg számára, akit tavaly novemberben Károly király megfosztott minden királyi címétől. A volt herceg azt remélte, hogy tisztázhatja a nevét, amikor beleegyezett, hogy a BBC riportere, Emily Maitlis interjút készítsen vele, de ebbpl lett a hírhedt, katasztrofális Newsnight interjú. András azt mondta a királynőnek, hogy „jól ment”, pedig a közel egy órás interjú valójában „teljes katasztrófa” volt – írta Jobson.

András azt állította, hogy azon a napon, amikor állítólag szexuális kapcsolatba került a 17 éves Giuffre-rel, egy Pizza Express étteremben volt Wokingban, és hogy olyan egészségügyi problémája van, ami miatt nem tud izzadni. Négy nappal a Newsnight interjú után a Buckingham-palota bejelentette, hogy András a királynő engedélyével önként lemond a királyi család magas rangú tagjaként betöltött szerepéről.