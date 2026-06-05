András herceget monoklival kapták lencsevégre – mi történhetett a volt király családtaggal?

András herceget hetek óta először kapták lencsevégre a paparazzik, ám a volt herceg most különösen rossz formában jelent meg.

András herceget monoklival kapták lencsevégre (Fotó: MW archív)

A fotósoknak Land Roverében ülve sikerült lefényképezni, a képeken pedig jól látszik a hatalmas monokli, amely arcának jobb oldalát borítja, és jelenleg sötét lila színű.

Május elején a kiközösített királyi családtagot állítólag egy símaszkot viselő, feltehetően fegyverrel rendelkező férfi közelítette meg, miközben ő kutyáit sétáltatta. András a támadó - a 39 éves Alex Jenkinson - elől csapatával menekült el; a férfit azóta letartóztatták, és július 29-én áll bíróság elé.

András nem kommentálta a róla készült friss képeket, és a zúzódás okáról sem adott magyarázatot. A mostani észlelés egyike azon kevés alkalmaknak, amikor a volt királyi családtagot az utóbbi időben nyilvánosan látták, mivel továbbra is igyekszik elvontabb életet élni - írja a Mirror.

András herceg monoklit villantott