Bennfentes szólalt meg: a hercegné nem olyan, mint gondolnánk

Zsófia hercegné a királyi család egyik legnépszerűbb dolgozó tagja. Egy korábbi királyi munkatárs most elárulta, milyen volt az első találkozása Edinburgh hercegnéjével.

Ilyen valójában Zsófia hercegné / Fotó: AFP

Ilyen találkozni Zsófia hercegnével

A közkedvelt hercegné egy 2026-os, a nemzet kedvenceit mérő közvélemény-kutatásban is a hatodik helyen végzett, míg a lista élén Katalin hercegné állt. Állítólag még a walesi hercegnő mentoraként is szolgált, és gyakran emlegették a család titkos fegyvereként.

Alisa Anderson, egykori királyi segédtiszt, 2001 és 2013 között dolgozott II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként. Különösen Eduárd herceget és Zsófia hercegnét segítette egy nehéz időszakban.

A hercegné akkoriban állítólag becsmérlő megjegyzéseket tett magas rangú politikusokra és a királyi család tagjaira, bár a Buckingham-palota elítélte az ügy körüli médiavisszhangot. Ugyanebben az időszakban derült ki az is, hogy Eduárd herceg produkciós cége egy kétfős filmes stábot küldött, hogy megpróbálják lefilmezni Vilmos herceget az egyetemen.

Emlékszem, amikor először találkoztam Zsófiával, és beléptem az ajtón, eléggé ideges voltam. Nem kellett volna, hiszen abszolút kedves volt hozzám. Olyan volt, mintha egy barátommal ültem volna le beszélgetni

- mondta Anderson.

Zsófia hercegné és Eduárd herceg 2002-ben beleegyeztek abba, hogy felhagynak korábbi karrierjükkel, és teljes munkaidőben a királyi családnak szentelik magukat. A hercegné nemrég egy podcastban arról beszélt, hogy támogatja III. Károly királyt, valamint fontosnak tartja a fogyatékkal élők sportjában elért fejlődést is.

Az én szerepem – ahogyan a család minden tagjáé is – elsősorban a király és a monarchia támogatása. Ez a fő fókusz. Emellett azonban szerencsések vagyunk, hogy a saját szenvedélyeinkkel és érdeklődési köreinkkel is foglalkozhatunk, amelyek az évek során alakultak ki bennem a királyi család tagjaként

- fogalmazott.

A hercegné több mint 70 jótékonysági szervezet védnöke. Munkájának jelentős része a nők biztonságának előmozdítására, valamint a szexuális erőszak elleni kezdeményezések támogatására összpontosul az Egyesült Királyságban és külföldön egyaránt - írja a Mirror.