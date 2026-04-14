Megdöbbentő fordulat a királyi családban: Vilmos herceg megsajnálta András herceget?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 15:30
A királyi családban nincs unalom. Vilmos herceg beszélt nagybátyjával.

Egy frissen megjelent királyi életrajz új állítással borzolja a kedélyeket: vajon Vilmos herceg valóban felvette a kapcsolatot botrányba keveredett nagybátyjával?

Vilmos herceg közeledik kegyvesztett nagybátyja felé?  
Vilmos herceg próbál empatikus lenni

Egy új, II. Erzsébet királynő életét bemutató könyv szerint Vilmos herceg felhívta András herceget azon az estén, amikor megfosztották címeitől, hogy részvétét fejezze ki. A „Elizabeth II: In Private. In Public” című kötet szerzője, Robert Hardman egy Andráshoz közel álló forrásra hivatkozva azt írja: a herceg „nagyon meghatódott”, hogy unokaöccse a kevesek között volt, akik felkeresték őt.

Ugyanakkor Vilmos herceghez közel álló források tagadják, hogy bármilyen formában – akár telefonon, akár személyesen – felvette volna a kapcsolatot nagybátyjával. András herceget korábban megfosztották királyi címeitől, miután nyilvánosságra kerültek kapcsolatai Jeffrey Epsteinnel. A botrány súlyosan rontotta a királyi család megítélését. Korábbi beszámolók szerint Vilmos herceg kulcsszerepet játszott abban, hogy édesapja, Károly király határozott lépéseket tegyen, és eltávolítsa Andrást a királyi család aktív tagjai közül.

Egy másik könyv, a „William and Catherine: The Intimate Inside Story” szerint Vilmos már a hírhedt BBC-interjú után is sürgette, hogy nagybátyját végleg vonják ki a nyilvános szereplésből. A források szerint attól tartott, hogy az ügy hosszú távon veszélyezteti a monarchia jövőjét, és úgy vélte, András jelenléte „folt az egész családon”. Az ügy körül továbbra is ellentmondásos információk keringenek, így nem egyértelmű, hogy valóban történt-e kapcsolatfelvétel a két herceg között a botrány csúcspontján – írja a Mirror.

 

