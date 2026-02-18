A palota dolgozói nem hittek a fülüknek: Vilmos herceg furcsa néven szólította György herceget

Meglepő részletek derültek ki Vilmos herceg és Katalin hercegné elsőszülött fiának, György hercegnek a névválasztásáról. Egy friss életrajzi könyv szerint a trónörökös érkezése előtt egészen szokatlan nevek is felmerültek, olyanok, amelyek hallatán még a palota sajtócsapata is zavarba jött.
A William and Catherine: The Intimate Inside Story című új életrajz – amelyet a Mirror királyi szerkesztője, Russell Myers írt – most először tár fel kulisszatitkokat a 2013-ban született György herceg névválasztásáról.
A könyv szerint Vilmos és Katalin hónapokon át keresték a tökéletes nevet első gyermekük számára. Ahogy Katalin elérte várandóssága ötödik hónapját, a pár már semleges színű babaruhákat vásárolt, mivel úgy döntöttek, hogy a baba nemét csak a születéskor tudják meg. A névválasztás azonban korántsem volt egyszerű.
Myers beszámolója szerint Katalin szíve az Alexander névhez húzott volna fiú esetén, míg lánynál az Alexandra volt a favorit, utóbbi II. Erzsébet királynő egyik középső neve is. Vilmos állítólag titkon inkább kislányt szeretett volna, és fontosnak tartotta volna, hogy néhai édesanyja, Diana előtt is tisztelegjenek, legalább egy középső név formájában.
A pár egy közeli barátjától egy babanévkönyvet is kapott ajándékba, amelyet órákon át lapozgattak. A könyv szerint gyakran hangos nevetésbe torkollott a keresgélés, amikor egyikük egészen váratlan, szokatlan javaslattal állt elő.
Királyi források úgy emlékeznek: Vilmos olykor még a sajtócsapatával tartott megbeszéléseken is bedobott egy-egy meghökkentő ötletet.
„Mit szólnátok a Rodney-hoz? Vagy esetleg a Grahamhez?”
– kérdezte állítólag, majd megvárta a döbbent, akadozó reakciókat, mielőtt nevetésben tört ki.
A tréfás kitérők ellenére végül a hagyományosabb irány győzött. Vilmos állítólag két nevet tartott a végső listán: a Györgyöt és a Lajost. Amikor 2013 júliusában a pár a londoni St Mary’s Kórház lépcsőjén bemutatta elsőszülött fiát a világnak, a választás végül a György névre esett.
