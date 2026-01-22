Megalázó értékelést kapott Meghan Markle főzőműsora: ez rendkívül kínos

Meghan Markle Netflix-sorozata, a With Love, Meghan lesújtó értékeléseket kapott a streamer legfrissebb elköteleződési jelentése szerint. A With Love, Meghan: Holiday Celebration nem érte el a Netflix top 1000-es műsorát, egész pontosan az 1022. helyen végzett, ami meglehetősen rossz eredmény, tekintve, mennyi pénzt öltek bele. A Netflix még nem nyilatkozott hivatalosan a hercegné műsorának jövőjéről.

Megalázó értékelést kapott Meghan Markle főzőműsora a Netflixen

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle 2020 óta dolgozik együtt a Netflixszel

A streamer jelentése szerint 2,4 millió kattintást és 2,3 millió óra megtekintést ért el 2025. december 3-tól. Eközben a sorozat második évada még lejjebb került, az 1224. helyre a nézettség alapján 2025 júliusa és decembere között. A második évad kétmillió kattintást ért el augusztus végi megjelenése óta, 9,7 millió órányi megtekintéssel.

Harry herceg és Meghan a Netflixszel dolgoznak, mióta 2020-ban lemondtak a királyi családi státuszukról. Egy bombasztikus dokumentumsorozatot készítettek a streamingóriással, amelyben a családból való kilépésükről és az Amerikába költözésükről beszélgettek.

Az eredeti, 2020-ban aláírt megállapodás ellenére a sussexiek 2025-ben új szerződést kötöttek a Netflixszel, amely módosítási opciót biztosított a cégnek a pár bármelyik ötletére, Harry és Meghan pedig máshová is vihették az ötleteiket, ha a streamingóriásnak azok nem kellettek volna. Sok kritikus és kommentátor ezt „leminősítésnek” tekintette, miután Harry és Meghan néhány gyenge próbálkozása nehezen tudott széles közönséghez eljutni.

Egy 2025 októberi interjúban a Fortune Most Powerful Women Summit számára Meghan azt mondta: a férjével közösen átfogó megállapodást kötöttek a Netflixszel. A megállapodás rugalmasságot biztosít számunkra, hogy ötleteikkel először a partnereinkhez forduljanak, majd ugyanakkor olyan tartalmakat is eladhassanak, amelyek talán nem illenek a Netflixhez, de máshol jól jönnek - írja az Express.