Thomas Markle összetört: „Szerinted Meghan eljön majd a temetésemre?”

Ahogy korábban megírtuk, hogy a 81 éves Thomas Markle a napokban váratlanul rosszul lett és az intenzíven küzdenek az orvosok az életéért. Az egykori filmes világosító szerdán megterhelő lábamputációs műtéten esett át, miután a végtagja drasztikusan elszíneződött. A legfrissebb információk szerint állapota stabillá vált, bár az orvosok még aggódnak Meghan Markle édesapjáért.
2018-ban, amikor Meghan Markle az angol királyi családjába készült beházasodni, emberek milliói figyelték minden mozdulatát. Ugyanakkor a zárt ajtók mögött azzal a hirtelen valósággal szembesült, hogy az apja nem fogja oltárhoz kísérni.
Meghan apja ekkor világbotrányba keveredett, amikor rajtakapták, hogy saját maga állította be a paparazzóknak, ahogy készülődik az esküvőre, mindezt anyagi haszon céljából. Miután lebukott és kiderült a pénzszerzési szándék, hirtelen bejelentette, hogy mégsem vesz részt a ceremónián. Ezután Thomas két szívinfarktust is kapott a hercegi esküvő előestéjén, és a palota végül egészségügyi okokkal magyarázta a hiányzását - emlékeztet a Mirror.
Beszámolók szerint a Fülöp-szigeteken, egy 19. emeleti lakásban meghúzódva élő Thomas Markle nemrég azt kérdezte:
Szerinted Meghan eljön majd a temetésemre?
Meghan Markle folyamatos gyűlölködés és halálos fenyegetések céltáblájává vált a királyi családhoz való csatlakozása óta, sőt, saját elmondása szerint egyszer az öngyilkosság szélére is sodródott a ránehezedő nyomás miatt. A sussexi hercegné levelet írt apjának a botrány után, amelyben könyörgött neki, hogy ne beszéljen többet róla a sajtónak. Meghan világosan kifejtette a levélben, hogy az apja millió darabra törte a szívét.
Thomas Markle számos interjúban hangoztatta lánya kínos és kegyetlen természetét, sőt, kijelentette: Meghan csak a kameráknak játszik, és pénzért hagyta el a királyi családot. Lányának sosem lett volna szabad elhagynia az első férjét. Továbbá perrel fenyegetőzött, hogy találkozhasson soha nem látott unokáival.
A kérdés persze adott: vajon valós Thomas Markle aggodalma, hogy halála esetén lánya nem jelenne meg a temetésén sem? Vagy a tragédia híre semmissé tenné viszályukat?
