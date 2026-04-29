A ruha, amiről azóta is beszél a világ: Tizenöt éve házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg – Galéria!

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője kétség kívül utcára hívta a helyieket és tévé elé szegezte a nézőket, szerte a világon. A hercegi pár népszerűsége azóta is töretlen, s mindennek már tizenöt éve.

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője őrületesen nagy médiafigyelmet kapott

Vilmos herceg és Kate Middleton kapcsolata egyetemi éveikre nyúlik vissza, mindketten a University of St Andrews hallgatói voltak. A sajtó folyamatosan figyelemmel követte a kapcsolat alakulását, még akkor is, amikor némi mosolyszünet volt közöttük. Kate Middleton és Vilmos herceg szakítása nem tartott sokáig szerencsére, később újra egymás mellé sodorta őket az élet és ekkor már ők is tudták, hogy együtt akarják leélni az életüket. Vilmos 2010 októberében Kenyában, egy közös vakáció során kérte meg Katalin kezét, édesanyja, Diana hercegné ikonikus zafír- és gyémántgyűrűjével, amelyet hivatalosan 2010. november 16-án jelentették be.

Az esküvőre a londoni Westminster-apátságban került sor 2011. április 29-én pénteken, ezt a napot egyébként Erzsébet királynő hivatalosan munkaszüneti nappá nyilvánította. A ceremónián körülbelül 1900 vendég vett részt, köztük államfők, hírességek és természetesen a brit királyi család tagjai. Az esküvő napján London utcáit több százezer ünneplő töltötte meg, míg világszerte több mint kétmilliárd ember követte az eseményt televízión vagy online közvetítéseken. Ez nem csupán egy királyi ceremónia volt, hanem egyfajta modern tündérmese, amely új lendületet adott a brit monarchia népszerűségének is.

Katalin hercegné esküvője során több ruhát is viselt, ez volt az egyik olyan részlet az ominózus napon, ami kiemelt figyelmet kapott. A menyasszony érkezése különösen emlékezetes maradt: egy elegáns Rolls-Royce-szal érkezett az édesapjával, aki oltárhoz kísérte. Alexander McQueen ruháját a divatház kreatív igazgatója, Sarah Burton tervezte: az elefántcsontszínű ruha csipkéje kézzel készült, tradicionális technikákkal, és különleges jelentéssel bírt: angol rózsa, skót bogáncs, ír lóhere és walesi nárcisz motívumok is díszítették, szimbolizálva az Egyesült Királyság egységét. Katalin stílusa azóta is milliók számára inspiráció, míg kapcsolatuk stabilitása és visszafogott eleganciája a modern királyi család egyik alappillérévé vált.