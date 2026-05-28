Magára hagyták a szülei, kizuhant az ablakon az ötéves kisfiú

Csak a szerencsének köszönheti az életét az az ötéves kisfiú, akit szerdán sürgősséggel szállítottak kórházba Botoșaniban, miután kizuhant annak a lakásnak az ablakából, ahol a családjával él. A gyermek a történtek idején egyedül tartózkodott a házban, miután az édesanyja dolgozott, az édesapja pedig vásárolni ment. A feltételezések szerint a gyermek felmászott egy székre, az ablakhoz lépett, majd a szúnyoghálónak támaszkodott, amely a súlya alatt kiszakadt.

A mentőket ezután egy szomszédasszony riasztotta, aki hazafelé tartva meghallotta a kisfiú sírását, majd amikor meglátta a vérző gyermeket, rögtön tárcsázta a 112-es segélyhívót. A mentők kiérkezésekor a kisfiú eszméleténél volt és együttműködött a mentősökkel. Azonnal kórházba szállították, ahol több vizsgálatot is elvégeztek rajta.

Szájüregi vérzése volt, nagy valószínűséggel állkapocstörés következtében. Átszállítottuk a gyermekkórházba. Jelenleg a gyermek hemodinamikai és légzési állapota stabil

- mondta el az egyik orvos, Luiza Condrea, mialatt a hatóságok ismételten felhívták arra a figyelmet, hogy a kisgyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, különösen nyitott ablakok közelében - írja a Maszol.