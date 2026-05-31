BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sérülés miatt szinte lábra sem tudott állni az Exatlon sztárja: itt tart most Horváth Roli felépülése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Exatlon
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 19:50
Horváth Rolandsérülésgyógyulás
Horváth Roland a Kihívók egyik legjobb versenyzője volt, ám a döntő előtt nem sokkal megsérült a lába, ami végül a verseny végét is jelentette számára. Az Exatlon versenyzője azóta pedig komoly kezelésre szorul, hiszen amikor hazaért szinte járni is alig bírt.
Niki
A szerző cikkei

Két héttel ezelőtt véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évada, így mostanra minden versenyző hazaért, köztük természetesen Horváth Roli is, aki a döntő előtt nem sokkal esett ki a játékból, miután megsérült a lába. A sportelemző ennek ellenére is bevállalta, hogy párbajozik, és küzd a bennmaradásért, de a sérülése miatt ez végül nem sikerült. Azt viszont kimondhatjuk, hogy Roli hősként távozott az Exatlon 5. évadából. Most pedig a Borsnak mesélt a jelenlegi állapotáról.

Koplányi Gábor búcsúzik Horváth Rolitól az Exatlonban.
Horváth Roli sérülése ellenére párbajozott Koplányi Gábor ellen, és végül mosolyogva távozott az Exatlon 2026-os évadából (Fotó: TV2)

Az Exatlon Horváth Rolija mindent megtett, hogy a döntőbe jusson és akár a dobogó legfelső fokára is felállhasson a verseny végén, de a térdhajlító izmának sérülése ezt lehetetlenné tette. Sőt, még most is komoly kezelésre szorul, mielőtt újra sportolhatna.

„Rengetegen írnak és aggódnak értem, a lábam miatt, amiért nagyon hálás vagyok, nagyon aranyos mindenki, de jól vagyok. Jelenleg mágneses és lézeres terápiát kapok, majd két és fél hét múlva kezdem el a gyógytornát, nagyjából június közepén, utána pedig már a szobabiciklizés és az úszás is jön lassan” – vágott bele mosolyogva Roli.

Nagyon bízom benne, hogy a nyár második felére már vissza tudok térni a sportéletbe, és most csak ez lebeg a szemem előtt. A gyógytorna úgyis meggyorsítja ezt a folyamatot, szóval most ez tartja bennem még a hitet, hogy lassan minden a régi lesz 

– folytatta.

Horváth Roli a Kihívók egyik legerősebb versenyzője volt az Exatlonban.
Az Exatlon Hungary Horváth Rolija még fel sem épült teljesen, de már most alig várja, hogy újra sportolhasson (Fotó: TV2)

Az Exatlon Rolija lehajolni is alig bír

Persze a helyzet kezdetben közel sem volt ennyire rózsás, mint ahogy azt a Kihívók sztárja most látja.

Az elején, amikor hazaértünk, abban a pár napban akkor tényleg csak pihentetni tudtam a lábam, de most már alapvetően a járásban nem gátol a sérülés, csak a hajolásban, gyorsabb mozgásokban, mert ott még nagyon érzem 

– vallotta be a Borsnak.

„Az biztos, hogy amikor a sérülés után még elvállaltam a párbajt, nem tett jót neki, de most sem csinálnám másképp. Ennek így kellett lennie, és legalább most nem szakadt el teljesen, csak részlegesen a hajlítóm, tehát ennyivel könnyebb most ez a gyógyulási folyamat” – tette még hozzá nevetve.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu