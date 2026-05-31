Sérülés miatt szinte lábra sem tudott állni az Exatlon sztárja: itt tart most Horváth Roli felépülése

Két héttel ezelőtt véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évada, így mostanra minden versenyző hazaért, köztük természetesen Horváth Roli is, aki a döntő előtt nem sokkal esett ki a játékból, miután megsérült a lába. A sportelemző ennek ellenére is bevállalta, hogy párbajozik, és küzd a bennmaradásért, de a sérülése miatt ez végül nem sikerült. Azt viszont kimondhatjuk, hogy Roli hősként távozott az Exatlon 5. évadából. Most pedig a Borsnak mesélt a jelenlegi állapotáról.
Az Exatlon Horváth Rolija mindent megtett, hogy a döntőbe jusson és akár a dobogó legfelső fokára is felállhasson a verseny végén, de a térdhajlító izmának sérülése ezt lehetetlenné tette. Sőt, még most is komoly kezelésre szorul, mielőtt újra sportolhatna.
„Rengetegen írnak és aggódnak értem, a lábam miatt, amiért nagyon hálás vagyok, nagyon aranyos mindenki, de jól vagyok. Jelenleg mágneses és lézeres terápiát kapok, majd két és fél hét múlva kezdem el a gyógytornát, nagyjából június közepén, utána pedig már a szobabiciklizés és az úszás is jön lassan” – vágott bele mosolyogva Roli.
Nagyon bízom benne, hogy a nyár második felére már vissza tudok térni a sportéletbe, és most csak ez lebeg a szemem előtt. A gyógytorna úgyis meggyorsítja ezt a folyamatot, szóval most ez tartja bennem még a hitet, hogy lassan minden a régi lesz
– folytatta.
Persze a helyzet kezdetben közel sem volt ennyire rózsás, mint ahogy azt a Kihívók sztárja most látja.
Az elején, amikor hazaértünk, abban a pár napban akkor tényleg csak pihentetni tudtam a lábam, de most már alapvetően a járásban nem gátol a sérülés, csak a hajolásban, gyorsabb mozgásokban, mert ott még nagyon érzem
– vallotta be a Borsnak.
„Az biztos, hogy amikor a sérülés után még elvállaltam a párbajt, nem tett jót neki, de most sem csinálnám másképp. Ennek így kellett lennie, és legalább most nem szakadt el teljesen, csak részlegesen a hajlítóm, tehát ennyivel könnyebb most ez a gyógyulási folyamat” – tette még hozzá nevetve.
