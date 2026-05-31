A mennyből küldött égi jelet a Huszti ikrek elhunyt édesapja: „Kibírhatatlan, amit rám mért az élet...”

A Huszti ikrek tragédiájának indítékára talán már soha nem derül fény. Hogy mi történt azon a jeges januári hajnalon Elizával és Henriettával, örök kérdés marad.

A Huszti ikrek tragédiája tele van megválaszolatlan kérdésekkel Fotó: MW

Ez történt a Huszti ikrekkel

A lányok 2025. január 7-én tűntek el Aberdeenben, a Dee folyó partján.

A 32 éves ikrek 10 éve éltek már Skóciában.

Albérletben laktak, volt spórolt pénzük és munkahelyük.

A holttesteket 2025. január 31-én találták meg a folyóban.

A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.

A lányok a monori temetőben nyugszanak.

A Huszti ikrek édesapja Tornyospálcán élt második feleségével, Erikával. Huszti Miklós többször osztotta meg mérhetetlen fájdalmát lapunkkal. Az apa végül 2026 februárjában belehalt lányai elvesztésébe. Sohasem tudhatta meg, mi is történt valójában a lányaival, a nyomozás eredményeinek pedig nem hitt. Özvegye most érzett annyi erőt magában, hogy beszéljen a fájdalmas hétköznapokról.

Ez volt a Huszti ikrek édesapjának végakarata

Napközben dolgozom, amúgy a lányaimnál élek, nem is engednek vissza a házba. Néha lejárok, de nem lakom ott. A fűnyírást, a kerti munkákat elvégzem, de sokáig nem bírok maradni, mert beleszakad a szívem

– mondja az özvegy.

"Miklóst eltemettük, Tornyospálcán nyugszik az új temetőben. Amikor csak tudok, megyek hozzá. Hamvasztottuk, mert papíron meghagyta nekem, hogy őt csak hamvasztani lehet."

Huszti Miklós, az ikrek édesapja februárban hunyt el Fotó: szon.hu

Miklós küldte az égből az unokát

Született egy kislány unokám, ez valamennyit segít, de a fájdalom nem szűnik. A pici Abigél sok erőt ad, de nem tudom, hogyan lehet ennyi borzalmat túlélni. A lányommal épp a napokban beszéltük, hogy mennyire szerette volna Miklós a kislányt. Talán azért is küldte, hogy vigyázzon ránk.

– mondja Erika, aki kezét az arcába temetve, zokogva folytatja:

"Miklós borzasztóan hiányzik. Nincs nap, hogy ne gondolnék rá. Ez mindennél nehezebb, semmihez nem tudom hasonlítani a fájdalmamat. Amikor csak tudok, megyek ki hozzá a temetőbe, mécsest, friss virágot viszek neki. Sokat álmodok Miklóssal, remélem, itt van velem és vigyáz rám" – ad betekintést gyötrelmes mindennapjaiba Erika.