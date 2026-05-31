Reese Witherspoon és más hírességek, akik már gyerekként sztárok lettek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 19:25
Sok sztár még gyerekként kezdett filmezni. Néhányan később eltűntek, mások viszont, mint például Reese Witherspoon befutottak, és azóta mesés hírnévre és vagyonra tettek szert.

Reese Witherspoon karrierje a modern Hollywood egyik legsikeresebb fejlődéstörténete, amely tökéletes mintaként szolgál arra, hogyan válhat egy gyerekszínészből a szórakoztatóipar egyik legbefolyásosabb üzletasszonya. A gyerekkori filmezés világa ugyanis egyszerre csodás lehetőség és hatalmas kockázat. Miközben a korai hírnév és a hirtelen jött reflektorfény sok tehetséget idő előtt felőröl, a hot! magazin most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akik pont az ellenkezőjét bizonyítják.

Reese Witherspoon A Holdember című film hozta meg számára az áttörést
Reese Witherspoon sikere töretlen (Fotó: Archive Photos / hot! magazin/Getty Images)
Reese Witherspoon: A legjobban fizetett

Tizennégy évesen egy apró szerepre pályázott a Holdember című filmben – és olyan jó benyomást keltett, hogy megkapta a főszerepet! Legközelebb már a Diane Keaton rendezte Vadvirágokban játszott. A Doktor Szöszi sztárja ma az egyik legjobban fizetett színész Hollywoodban, miközben producerként is sikeres.

A nagyfilmes karrierje 1993-ban indult be Robert De Niro oldalán (Fotó: Kövesdi Honorar und Belege / hot! magazin/Northfoto)

Leonardo DiCaprio: Hollywood örök fenegyereke

A színész 15 évesen debütált Az új Lassie című sorozatban. Ezután jött a The Mickey Mouse Club és az 1990-es Santa Barbara című sorozat, majd a Vásott szülők című film. A nagyfilmes karrierje 1993-ban indult be, miután Robert De Niro oldalán szerepelt az Ez a fiúk sorsa című drámában. Maga De Niro javasolta őt a válogatáson a rendezőnek, mondván: „Ebben a fiúban van valami különleges!"

Reklámokkal kezdte karrierjét (Fotó: 90061/KPA / hot! magazin/Northfoto)

Scarlett Johansson: A Broadway sztárja

Hétévesen kezdte, reklámszerepekkel. Nyolcévesen már a Broadwayn lépett fel, kilencévesen a Világgá mentem című 1994-es filmben debütált. Korán elismerést szerzett a Manny és Lo című filmben nyújtott alakításával. Az áttörést A suttogó című 1998-as filmben nyújtott alakítása hozta meg számára, Robert Redford oldalán.

Mindent kipróbált már egészen korán (Fotó: Universal Studios / hot! magazin/Northfoto)

Drew Barrymore: A narkós tiniből lett családanya

Az E. T., a földönkívüli című filmmel ötévesen sztárrá lett kislány élete rosszul is végződhetett volna, mert mindent kipróbált, amihez hozzájutott: kilencévesen ivott először alkoholt, tízévesen a marihuánára kapott rá, két évvel később a kokainra. Ma józan családanya, 75 filmben és sorozatban szerepelt, és saját talkshow-t vezet.

Már tizenkét évesen főszerepet kapott (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / hot! magazin/Northfoto)

Christian Bale: A legelkötelezettebb

Steven Spielberg tizenkét évesen dobta be a mély vízbe, amikor rábízta A nap birodalma főszerepét. Az egyik legelkötelezettebb színész, elképesztő átalakulásokra képes egy-egy szerep kedvéért – nem csoda, hogy A harcos című moziért Oscart kapott, majd további három alkalommal jelölték a díjra. 

Oscar-díjra is jelölték tehetségének köszönhetően (Fotó: Sony Pictures Classics / hot! magazin/Northfoto)

Timothée Chalamet: Az elbűvölő

A fiatal színész tízéves korától sorozatokban kapott kisebb szerepeket, majd 22 évesen elbűvölte a nézőket a játékával a Szólíts a neveden című romantikus drámában. Ezért Oscar-díjra is jelölték, és azóta ő Hollywood egyik legígéretesebb ifjú tehetsége, bár idén lemaradt az aranyszobrocskáról.

A Baywatch című sorozatból ismerhetik (Fotó: 20th Century Fox / hot! magazin/Northfoto)

Mila Kunis: Egy ukrán amerikai

Az Ukrajnában született, háromévesen Los Angelesbe került színésznő nemcsak filmezik, de Ashton Kutcher feleségeként kétgyermekes édesanya is. Nem tudni, hogy a csemetéi követik-e a hivatásában, de Mila hatévesen kezdte a pályafutását a Baywatch című sorozatban, amelyben 1989-től 2001-ig szerepelt. 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Az e heti! hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz (Fotó: hot! magazin)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
