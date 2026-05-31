Reese Witherspoon és más hírességek, akik már gyerekként sztárok lettek

Reese Witherspoon karrierje a modern Hollywood egyik legsikeresebb fejlődéstörténete, amely tökéletes mintaként szolgál arra, hogyan válhat egy gyerekszínészből a szórakoztatóipar egyik legbefolyásosabb üzletasszonya. A gyerekkori filmezés világa ugyanis egyszerre csodás lehetőség és hatalmas kockázat. Miközben a korai hírnév és a hirtelen jött reflektorfény sok tehetséget idő előtt felőröl, a hot! magazin most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akik pont az ellenkezőjét bizonyítják.
Tizennégy évesen egy apró szerepre pályázott a Holdember című filmben – és olyan jó benyomást keltett, hogy megkapta a főszerepet! Legközelebb már a Diane Keaton rendezte Vadvirágokban játszott. A Doktor Szöszi sztárja ma az egyik legjobban fizetett színész Hollywoodban, miközben producerként is sikeres.
A színész 15 évesen debütált Az új Lassie című sorozatban. Ezután jött a The Mickey Mouse Club és az 1990-es Santa Barbara című sorozat, majd a Vásott szülők című film. A nagyfilmes karrierje 1993-ban indult be, miután Robert De Niro oldalán szerepelt az Ez a fiúk sorsa című drámában. Maga De Niro javasolta őt a válogatáson a rendezőnek, mondván: „Ebben a fiúban van valami különleges!"
Hétévesen kezdte, reklámszerepekkel. Nyolcévesen már a Broadwayn lépett fel, kilencévesen a Világgá mentem című 1994-es filmben debütált. Korán elismerést szerzett a Manny és Lo című filmben nyújtott alakításával. Az áttörést A suttogó című 1998-as filmben nyújtott alakítása hozta meg számára, Robert Redford oldalán.
Az E. T., a földönkívüli című filmmel ötévesen sztárrá lett kislány élete rosszul is végződhetett volna, mert mindent kipróbált, amihez hozzájutott: kilencévesen ivott először alkoholt, tízévesen a marihuánára kapott rá, két évvel később a kokainra. Ma józan családanya, 75 filmben és sorozatban szerepelt, és saját talkshow-t vezet.
Steven Spielberg tizenkét évesen dobta be a mély vízbe, amikor rábízta A nap birodalma főszerepét. Az egyik legelkötelezettebb színész, elképesztő átalakulásokra képes egy-egy szerep kedvéért – nem csoda, hogy A harcos című moziért Oscart kapott, majd további három alkalommal jelölték a díjra.
A fiatal színész tízéves korától sorozatokban kapott kisebb szerepeket, majd 22 évesen elbűvölte a nézőket a játékával a Szólíts a neveden című romantikus drámában. Ezért Oscar-díjra is jelölték, és azóta ő Hollywood egyik legígéretesebb ifjú tehetsége, bár idén lemaradt az aranyszobrocskáról.
Az Ukrajnában született, háromévesen Los Angelesbe került színésznő nemcsak filmezik, de Ashton Kutcher feleségeként kétgyermekes édesanya is. Nem tudni, hogy a csemetéi követik-e a hivatásában, de Mila hatévesen kezdte a pályafutását a Baywatch című sorozatban, amelyben 1989-től 2001-ig szerepelt.
