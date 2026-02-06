„Képes vagyok magamat eltartani” – Kulcsár Edina nem hagyja, hogy G.w.M eltartsa

Kulcsár Edina és G.w.M házasságában mindennapos, hogy online támadások érik őket, különösen ha pénzről van szó. A sztáranyuka már azt is sokszor megkapta, hogy biztosan csak a pénz köti össze a második férjével, na meg persze a közös gyerekek. Kulcsár Edina most tiszta vizet öntött a pohárba, és kijelentette, nem szeretne kitartott feleség lenni.

Kulcsár Edina G.w.M mellett is dolgozik, mert fontosnak tartja, hogy a férjétől függetlenül is megállja a helyét (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina gyerekei szinte minden idejét lefoglalják, mégsem mond le arról, hogy üzletasszonyként is megállja a helyét. A négy gyermekes édesanya most a Nőfilter podcastben vallott arról, miért tartja ilyen fontosnak, hogy részben pénzügyileg független legyen.

„Mi úgy vagyunk a férjemmel, hogy minden közös. Tehát az ő keresete és az én keresetem is egy helyre megy. A kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy mivel nagyon nehéz helyzetben voltam lelkileg, Márk azt mondta, hogy vonuljak egy kicsit vissza és majd ő segít engem anyagilag, amíg rendbe nem tesszük magunkat” – kezdte Edina.

Viszont, amikor elkezdtem egy kicsit jobban érezni magamat, akkor rájöttem, hogy én nem erre születtem, mert egy nagyon tenni akaró ember vagyok. Mindig is dolgoztam, és számomra nagyon jó érzés az, hogy képes vagyok magamat eltartani. Szerintem annál nincs rosszabb érzés, mint amikor egy nő egyedül marad a gyerekekkel, és a nulláról kell megteremtenie mindent, úgyhogy én soha nem akartam így járni, és ez ellen mindig tettem is

– fejtette ki a véleményét.

Kulcsár Edina férje a klasszikus szerepekben hisz, így a szépségkirálynő sem bánja, hogy G.w.M többet keres (Fotó: Bors)

G.w.M és Kulcsár Edina a klasszikus szerepekben hisz

Bár a sztáranyukának fontos, hogy meg tudjon állni a saját lábán is, arra nem vágyik, hogy többet keressen, mint a párja mert ez sokat árthat egy kapcsolatban.

„Nagyon rongáló, amikor egy nő többet keres a párjánál. Nekem volt ilyen tapasztalatom sajnos, és a környezetemben is előfordult, hogy egy idő után a nő a rossz, amiért többet keres, és elkezdik elnyomni, hogy kiegyenlítődjenek kicsit a szerepek. Mondjuk én pont egy olyan kapcsolatban élek, ami nagyon klasszikus, tehát a férjem jóval többet keres nálam, de persze én is keresek, mert szeretek dolgozni” – jelentette ki.

Szerintem azért is van ennyi gyerekünk, mert én egy olyan szinten 400 fokon égő ember vagyok, hogy nekem nincs nagy alvásigényem sem, sőt rosszul érzem magam, ha leülök és megnézek egy filmet, mert túlteng bennem az energia, és azt érzem, hogy valamit csinálnom kell

– vallotta még be mosolyogva G.w.M felesége.