Kiderült az igazság: András herceg és volt felesége még mindig kapcsolatban állnak egymással?

Egykor saját maguk nevezték magukat „a világ legboldogabb elvált párjának”, mára azonban úgy tűnik, súlyos törés állt be Sarah Ferguson és volt férje, András herceg kapcsolatában.

András herceg nem engedte el volt felesége kezét

A pár 1996-os válása után is szoros köteléket ápolt: Fergie 2008-ban visszaköltözött az andrási windsori Royal Lodge-ba, ahol bár külön hálószobákban éltek, minden nap együtt teáztak. Korábban maga Sarah is hangsúlyozta, hogy ez a közös délutáni rituálé fontos része az életüknek.

A helyzet azonban gyökeresen megváltozott azután, hogy András herceg kapcsolata Jeffrey Epsteinhez nyilvánosságra került. A botrány következtében megfosztották királyi címeitől és el kellett hagynia a Royal Lodge-ot. Bár a herceg következetesen tagad minden ellene felhozott vádat, a történtek jelentős hatással voltak a magánéletére is.

A herceg új otthont kapott a sandringhami birtokon, Marsh Farmon, ám volt felesége számára nem biztosítottak hasonló lehetőséget. Sarah Ferguson jelenlegi tartózkodási helye hivatalosan nem ismert. A hírek szerint a hercegné „rendkívül elárulva” érzi magát a királyi család egyes tagjai által, és ez a feszültség a volt házastársak kapcsolatára is rányomta a bélyegét.

Egy, a Mirrornak nyilatkozó ismerős szerint bár továbbra is beszélnek egymással, kapcsolatuk jelentősen megromlott: „szinte menekülnek egymás elől”. A 66 éves Sarah Ferguson hónapok óta nem jelent meg nyilvánosan, és különböző beszámolók szerint Írország, Dubai és az Egyesült Államok között mozoghat. Egy forrás úgy jellemezte jelenlegi életét, mint egy „titkos kanapétúrát”, amely során barátai otthonaiban húzza meg magát. Állítólag három mobiltelefont is használ, miközben igyekszik elkerülni a nyilvánosságot.