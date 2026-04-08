Kecskés Tibor Kefir elárulta, hogy kire fog szavazni április 12-én

Sorsdöntő választás elé néznek a magyar emberek. A patrióta jobboldalt most is Orbán Viktor képviseli, míg mostani kihívója a háborúpárti Magyar Péter. Többen szólaltak már fel a héten a közösségi oldalakon, bíztatva az embereket, hogy menjenek el szavazni. Kecskés Tibor Kefir most nem ezt az utat választotta, mivel inkább lapunknak szerette volna kifejteni, hogy miért választja a jelenlegi kormánypártot.

Kecskés Tibor kiállt a béke pártján és elárulta, hogy Orbán Viktorra teszi a voksát (Fotó: Gábor Zoltán)

Kecskés Tibor Kefir sosem titkolta szimpátiáját

Több mint 16 éve foglalkozok zenével, ebből élek és nem is kérdés, hogy mennyivel könnyebb azóta az életünk. Mostanában egyre több szabadtéri rendezvény teszi színesebbé az emberek életét és szerencsére egy biztonságos, nyugodt országban élünk. Úgyhogy nem is kérdés, hogy április 12-én a szívemre fogok hallgatni

– mondta a V-Tech együttes frontembere.

Kecskés Tibor nemcsak közéleti véleményével, hanem nagyszerű hangjával is újra felkeltette az emberek figyelmét, mivel április 4-én, szombaton fergeteges hangulatot varázsolt társával, Bukovszky József Szamócával. A két ismert zenész úgy fogalmazott a koncert után, hogy soha nem fogják elfelejteni ezt a napot, de ez ugyanúgy elmondható a több ezer emberről, akik élőben tekinthették meg a V-Tech visszatérését.

A V-Tech együttes nagyszerű koncertet adott az MVM-Dome-ban (Fotó: Mediaworks)