„Ha nem lenne a három kicsi, már utána mentem volna!” – édesanyja gyászolja az emeletről kiesett 14 éves Jázmint

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a baranyai várost, Komlót: a 14 éves Jázmin egy pécsi lakóház hetedik emeletéről a mélybe zuhant. Édesanyja, Éva élete romokban hever: bezárta frissen nyitott virágüzletét, képtelen dolgozni és csak a három kisebb gyermeke tartja benne a lelket. A lányt dübörgő motorok kísérték utolsó útjára: imádott motorozni, alig várta, hogy jogosítványa lehessen. Jázmin néhány nap múlva lett volna 15 éves.

Mélybe zuhant Jázmin egy 7. emeleti erkélyről, esélye sem volt túlélni Fotó: Beküldött

Mélybe zuhant a tinilány: "Ha nem lenne a három kisgyermekem, már megöltem volna magam”



Március 8-án hajnali öt órakor a komlói házukból Éva férje éppen elindult dolgozni. Alig telt el két perc a távozása után, amikor kopogtatni kezdtek az ajtón. Az édesanya a hálószobában volt, először azt hitte, a párja felejtett otthon valamit. Kiment, hogy kinyissa az ajtót, előtte kinézett, hogy ki az: három rendőr állt a küszöbön. Akkor már tudta, érezte, hogy nagy baj van.

Bejöttek és csak néztek rám. Eltelt egy jó pár másodperc, mire bólintottam, hogy mondjanak már valamit. Először azt hittem, Jázminnal autóbaleset történt, talán autókáztak valahol. De aztán az egyik úr kimondta: Jázmin kiesett a hetedikről. Csak annyit bírtam kérdezni: meghalt? A válasz pedig az volt: igen

- mesélte könnyeit nyelve az édesanya a Borsnak.

A sokkoló hír után Éva a konyhában ült maga elé meredve, telefonon hívta a férjét, aki a munkahelyére beérve tudta meg a felfoghatatlan hírt.

Éva azóta is sokkos állapotban van és nyugtatókon él Fotó: Beküldött

Tíz nappal a lány halála előtt mutatta be szüleinek a szerelmét, egy 20 éves fiút. Éváéknak szimpatikus volt a fiú és megbízhatónak tűnt, ezért engedték el vele aznap is. Úgy volt, hogy a fiú szüleinél lesznek, legalábbis ezt mondták nekik.

Bementek Pécsre. Valami buli volt, vagy nem is tudom, igazából az sem, arról volt szó, hogy a fiú szüleinél lesznek, Uránvárosban, és akkor közben meg kiderült, hogy a Nagy Imre úton voltak még és ott lakott állítólag a fiú, albérletben. Egyszerűen nem tudom, mi történhetett, de az öngyilkosságot teljesen kizárom

- mesélt tovább megtörten az édesanya.

Éva szerint lánya tele volt tervekkel és életigenléssel, így az öngyilkosság gondolatát határozottan elutasítja. A fájdalmat csak fokozza, hogy Jázmin március 17-én töltötte volna be a 15. életévét, a tragédia előtt néhány nappal még a jövőjét tervezte.

Ez egyszerűen nem fér a fejembe, az nem lehet! Jázmin imádta az életet. Már kiválasztotta, hogy felszolgáló szeretne lenni, megvolt, hová megy gyakorlatra. Imádott sportolni, a testnevelés volt a mindene, görkorcsolyázott, pingpongozott. Még az ablakon se hajolt ki soha, mert tériszonya volt. Nem olyan gyerek volt, aki ilyet tenne

- meséli elkeseredetten Éva.