Szörnyű tragédia történt Kisvárdán

Egy ember meghalt lakástűzben Kisvárdán, a Várady István utcában - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán az MTI-vel.
Egy lakóház egyik szobája gyulladt ki, a tűz keletkezésének idején az épületben ketten tartózkodtak, egyiküknek sikerült kimenekülnie. A tűzoltók a tűzzel érintett ingatlanban egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni - írták.
Hozzátették: nem zárható ki, hogy a tüzet a tizenhat négyzetméteres szobában a kályhából kipattanó szikra okozta, de a tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.
Megjegyezték: a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű az otthonokba füstérzékelőt beszerezni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van esély megfékezni a tüzet vagy épségben kimenekülni.
