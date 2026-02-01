Közeleg az újabb balhé? Nehéz helyzetbe kerülhet Sarolta hercegnő Harry herceg miatt

Királyi szakértők szerint Sarolta hercegnő előtt „nagyon nehéz” időszak állhat, miközben ugyanazzal az alkotmányos csapdával kell majd szembenéznie, amely korábban Harry herceget és Margit hercegnőt is érintette.

Sarolta hercegnőre ugyanaz a sors vár mint Harryre?

Fotó: Paul Ellis

Sarolta hercegnő is örök második lesz?

Bár jelenleg a dolgozó királyi család meghatározó tagjaként jelenik meg, és rendszeresen vesz részt hivatalos eseményeken édesanyja, Katalin hercegné és édesapja, Vilmos herceg oldalán, egy szakértő szerint másodszülött gyermekként elkerülhetetlenül szembesülnie kell majd az úgynevezett „tartalék” szereppel.

Chris Ship, az ITV News királyi szerkesztője szerint Sarolta hercegnőnek idővel el kell fogadnia, hogy a monarchia fókusza elsősorban idősebb testvérén, György hercegen marad.

Ez egy nagyon nehéz helyzet

– magyarázta, hozzátéve, hogy Saroltának „szembe kell majd néznie” a valósággal, amikor György herceget királlyá koronázzák, és neki meg kell találnia a saját szerepét.

A szakértők párhuzamot vontak Sarolta hercegnő és a néhai Margit hercegnő között is, aki II. Erzsébet királynő húgaként hosszú éveken át küzdött azzal, hogy megtalálja a helyét a nővére árnyékában.

Chris Ship szerint Margit hercegnő és Harry herceg helyzete között is egyértelmű a hasonlóság, mivel mindketten „tartalékként” éltek a trónörökös mellett, önálló, világosan meghatározott szerep nélkül.

Margit hercegnő valószínűleg gyakran elgondolkodhatott azon, mi értelme egyáltalán a jelenlétének, hiszen minden az idősebb testvéréről szólt

– fogalmazott Ship, majd hozzátette:

Ez egy rendkívül nehéz pozíció, és valószínűleg Sarolta hercegnőnek is meg kell majd küzdenie ezzel, amikor György herceg király lesz, és neki meg kell találnia a saját útját.

Harry herceg a nagy port kavart memoárjában, amely a beszédes Tartalék címet viseli, arról írt, hogy egész életében a bátyja, Vilmos herceg árnyékában érezte magát.

Az örökös és a tartalék, ebben nem volt ítélkezés, de félreértés sem

– írta a sussexi herceg.

Én voltam az árnyék, a támogatás, a B terv. Azért hoztak a világra, hogy legyen egy biztosíték, ha Vilmossal történne valami.

Harry szerint gyerekkorától kezdve egyértelműen tudatták vele, hogy a feladata lehet akár „tartalék alkatrészként” is szolgálni, legyen szó veséről, vérátömlesztésről vagy csontvelőről - írja a Mirror.