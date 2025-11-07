Kitálaltak a királyi dolgozók: III. Károly megváltozott rákos diagnózisa óta

Az egész világot sokkolta a hír tavaly év elején, miszerint III. Károlyt rákkal diagnosztizálták. A brit monarchia vezetője a kórmegállapítást követően egy időre visszavonult teendőitől, melyeken fia, Vilmos helyettesítette. Pár hónappal később azonban újra munkába állt és azóta is felelősen vezeti királyságát. Egy királyi szakértő, Robert Jobson azonban kiemelte, egy jelentős változást hozott a betegség az uralkodó személyiségében és viselkedésében is.

Változást hozott a rák III. Károly személyiségében Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Változást hozott a rák III. Károly személyiségében

Jobson erről legújabb könyvében, The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival (A Windsor-örökség: titkok, botrányok és túlélés egy királyi dinasztiában) ír:

A hosszabb ideje vele dolgozó alkalmazottai észrevették, hogy megváltozott. Régebben kissé hűvösnek tűnhetett, de mostanra érzelmesebbé vált.

Jobson arról is említést tett, hogy az uralkodó több régi szokását is megváltoztatta. Többek között lassított, visszavett a tempóból és orvosaira is hallgat már. Többek között újra bevezette napi rutinjába az ebédet is, amelyet eddig egész életében kihagyott. Ilyenkor gyakran spenótlevest fogyaszt.

Károly rákos betegségét azok után vették észre az orvosok, hogy a király 2024 januárjában egy korrekciós beavatkozáson esett át egy londoni klinikán, amelynek célja a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás kezelése volt. A műtét során fedezték fel a tumort, amelyről ugyan Buckingham-palota közölte, hogy nem prosztatarák, a daganatos betegség pontos típusát nem árulták el, írja a Mirror.