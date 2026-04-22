Szívmelengető történet látott napvilágot: idős férfi életét mentették meg a szomszédok Győr-Moson-Sopronban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 18:20
A mentők egy külön érdekességet is megosztottak.
Egy 60 év körüli férfi már napok óta mellkasi fájdalmakra panaszkodott Győr-Moson-Sopron vármegyében, amikor hirtelen összeesett az otthonában. A beteg hozzátartozója ekkor a szomszédokhoz fordult segítségért, akik mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve légzésvizsgálatot végeztek.

Idős férfi életét mentették meg a szomszédok / Fotó: Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a bátor szomszédok ezután a telefonos instrukciók alapján megkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányítás riasztást adott le a legközelebbi esetkocsinak.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést. A beteg keringése visszatért, majd újra összeomlott, míg végül a gyors segítségnyújtás és a mentők emelt szintű beavatkozásai sikerre vezettek. Az esetkocsi mentőtisztje ezt követően mentőhelikopter segítségét kérte a helyszínre a beteg mielőbbi kórházba juttatásának céljából. 

- jelentették be a posztjukban, melynek kommentszekciójában egy érdekességet is megosztottak.

A történet külön érdekessége, hogy a kiérkező helikopter orvosa a mentőtiszt bajtársunk gyermekkori legjobb barátja és zenésztársa volt

- írták a hozzászólásukban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
