Szívmelengető történet látott napvilágot: idős férfi életét mentették meg a szomszédok Győr-Moson-Sopronban

Egy 60 év körüli férfi már napok óta mellkasi fájdalmakra panaszkodott Győr-Moson-Sopron vármegyében, amikor hirtelen összeesett az otthonában. A beteg hozzátartozója ekkor a szomszédokhoz fordult segítségért, akik mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve légzésvizsgálatot végeztek.

Idős férfi életét mentették meg a szomszédok / Fotó: Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a bátor szomszédok ezután a telefonos instrukciók alapján megkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányítás riasztást adott le a legközelebbi esetkocsinak.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést. A beteg keringése visszatért, majd újra összeomlott, míg végül a gyors segítségnyújtás és a mentők emelt szintű beavatkozásai sikerre vezettek. Az esetkocsi mentőtisztje ezt követően mentőhelikopter segítségét kérte a helyszínre a beteg mielőbbi kórházba juttatásának céljából.

- jelentették be a posztjukban, melynek kommentszekciójában egy érdekességet is megosztottak.

A történet külön érdekessége, hogy a kiérkező helikopter orvosa a mentőtiszt bajtársunk gyermekkori legjobb barátja és zenésztársa volt

- írták a hozzászólásukban.