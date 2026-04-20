Szívszorító videóval emlékezett meg II. Erzsébetről a királyi család

II. Erzsébet királynő a britek ikonikus uralkodója volt, aki 2022. szeptember 8-án, 96 évesen hunyt el. Nagyon szerette őt a nép, hiszen megvolt benne az emberség és tartás, amire mindenki támaszkodhatott. Április 21-én lenne 100 éves a közkedvelt királynő, akinek az eseménydús életéről most megható videót tett közzé a királyi család a hivatalos közösségi oldalán.
"Mindenki előtt kijelentem, hogy az egész életemet, akár rövid, akár hosszú lesz, a szolgálatotoknak szentelem."
1947-ben, a 21. születésnapján II. Erzsébet királynő felesküdött, hogy szolgálni fogja a népet. Beváltotta ígéretét, az utolsó napjaiban is elvégezte hivatalos feladatait.
Holnap lenne a 100. születésnapja. Az évfordulóról megemlékező események előtt visszatekintünk az egykori királynő életére és munkásságára
– írták az alább megtekinthető videóhoz, ami rengeteg fontos pillanatot megmutat II. Erzsébet királynő életéből:
