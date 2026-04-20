Szívszorító videóval emlékezett meg II. Erzsébetről a királyi család

"Mindenki előtt kijelentem, hogy az egész életemet, akár rövid, akár hosszú lesz, a szolgálatotoknak szentelem."

1947-ben, a 21. születésnapján II. Erzsébet királynő felesküdött, hogy szolgálni fogja a népet. Beváltotta ígéretét, az utolsó napjaiban is elvégezte hivatalos feladatait.

Holnap lenne a 100. születésnapja. Az évfordulóról megemlékező események előtt visszatekintünk az egykori királynő életére és munkásságára