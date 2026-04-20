Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító videóval emlékezett meg II. Erzsébetről a királyi család

II. Erzsébet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 15:58
II. Erzsébet királynőkirályi család
Holnap lenne 100 éves II. Erzsébet királynő.

II. Erzsébet királynő a britek ikonikus uralkodója volt, aki 2022. szeptember 8-án, 96 évesen hunyt el. Nagyon szerette őt a nép, hiszen megvolt benne az emberség és tartás, amire mindenki támaszkodhatott. Április 21-én lenne 100 éves a közkedvelt királynő, akinek az eseménydús életéről most megható videót tett közzé a királyi család a hivatalos közösségi oldalán.

II. Erzsébet királynő / Fotó: The Royal Family/Facebook

"Mindenki előtt kijelentem, hogy az egész életemet, akár rövid, akár hosszú lesz, a szolgálatotoknak szentelem."

1947-ben, a 21. születésnapján II. Erzsébet királynő felesküdött, hogy szolgálni fogja a népet. Beváltotta ígéretét, az utolsó napjaiban is elvégezte hivatalos feladatait.

Holnap lenne a 100. születésnapja. Az évfordulóról megemlékező események előtt visszatekintünk az egykori királynő életére és munkásságára

– írták az alább megtekinthető videóhoz, ami rengeteg fontos pillanatot megmutat II. Erzsébet királynő életéből:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu