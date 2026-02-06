Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Amikor meghalt az apja, megszületett a legenda: II. Erzsébet igaz története – Galéria

II. Erzsébet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 17:10
VI. György királykirálynő
Amikor 1952. február 6-án megérkezett a hír apja haláláról, akkor még nem sejtette, hogy élete egyik pillanatról a másikra örökre megváltozik. II. Erzsébet egy fiatal nőből a világ legismertebb uralkodója lett.
Lukács-Sánta Andrea
Ezen a napon, 1952. február 6-án hunyt el VI. György brit király, II. Erzsébet édesapja. Halálával egy fiatal nő sorsa örökre megváltozott: a mindössze 25 éves lányából, uralkodó lett. Olyan királynő, aki évtizedeken át tartotta össze a birodalmat és történelmet írt.

II. Erzsébet a Buckingham palotában egy fogadáson
II. Erzsébet a Buckingham palotában egy fogadáson / Fotó: WPA Pool

II. Erzsébet származása és útja a trónig

II. Erzsébet 1926. április 21-én született Londonban, az angol-skót Windsor-ház tagjaként. Eredetileg nem őt szánták uralkodónak, ám nagybátyja, VIII. Eduárd lemondása után apja lett a király. Erzsébet így fokozatosan készült a feladatra, hogy a királynői teendőket el tudja majd látni maradéktalanul. A második világháború idején már fiatalon közszolgálatot is vállalt.

A kis Erzsébet édesanyjával és testvérével, Margittal / Fotó: AFP

Egy új korszak kezdete

Több, mint egy év telt el apja, VI. György király halála után, amikor sor került a koronázásra. 1953. június 2-án került korona II. Erzsébet fejére a Westminster-apátságban. Érdekesség, hogy ez volt az első brit koronázás, amelyet televízió közvetített: több mint 20 millióan nézték csak az Egyesült Királyságban. Angol források gyakran kiemelik, hogy Erzsébet kérésére engedélyezték a közvetítést, nem titkolt szándéka volt, hogy közelebb vigye a monarchiát a hétköznapi emberekhez. A Szent Eduárd-korona, amelyet viselt, több mint két kilogrammot nyomott, mégis fegyelmezetten, mozdulatlan nyugalommal viselte a ceremónia során.

ENGLAND-PRINCESS-ELIZABETH II
II. Erzsébet királynő, a kedves eltökélt uralkodó / Fotó: AFP

Magánélet és család

1947-ben ment feleségül Fülöp herceghez, akivel több mint 73 évig éltek házasságban. Négy gyermekük született: Károly, Anna, András és Eduárd. Bár a család élete gyakran került reflektorfénybe, Erzsébet számára a család stabilitást és folytonosságot jelentett. 

II. Erzsébet és Fülöp herceg a négy gyermekükkel / Fotó: AFP

A királynő szenvedélyesen szerette a lovakat és a kutyákat, különösen a corgikat. Több száz jótékonysági szervezet védnöke volt, és kiemelt figyelmet fordított a fiatalok, veteránok és a közösségi kezdeményezések támogatására.

Ronald Reagen az USA egykori elnöke, meglátogatta II. Erzsébetet Windsor-ban / Fotó: Wikipedia

Uralkodás évtizedeken át

II. Erzsébet 70 éven át uralkodott, ezzel ő lett a brit történelem leghosszabb ideig trónon lévő uralkodója. Tanúja volt világtörténelmi és geopolitikai eseményeknek, sőt aktívan részt is vett bennük. Alkotmányos uralkodóként hivatalosan politikailag semleges maradt. Hetente találkozott a mindenkori miniszterelnökkel, tanácsot adott, figyelmeztetett, de sosem avatkozott nyíltan a politikába. Ez a visszafogottság nagyban hozzájárult tekintélyéhez. Tizenöt brit miniszterelnökkel dolgozott együtt Churchilltől kezdve Tony Blair-en át egészen Liz Truss-ig, akit II. Erzsébet brit királynő 2022. szeptember 6-án nevezett ki, két nappal halála előtt. Ez volt Erzsébet utolsó alkotmányos intézkedése. 

The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II
II. Erzsébet temetése / Fotó: WPA Pool

Öröksége

II. Erzsébet öröksége a stabilitás, a kötelességtudat és a szolgálat eszméje. Egy olyan korszak szimbóluma lett, amikor a változó világban is állandóságot képviselt, csendesen, következetesen, rendíthetetlenül. Halálával nemcsak egy királynőt, hanem egy egész évszázad meghatározó alakját búcsúztatta a világ.

6/8/1982 President Reagan riding horses with Queen Elizabeth II during visit to Windsor Castle
Galéria: Így került a trónra II. Erzsébet királynő
A kis Erzsébet és testvére Margit édesanyjukkal Fotó: Roger-Viollet via AFP

 

 

 

