Mindent megtett: II. Erzsébet így tartotta magát életben az utolsó éveiben

Elképesztő titok látott napvilágot II. Erzsébet királynő kapcsán azok után, hogy egyes hírek szerint utolsó éveiben rákkal küzdött. Annak érdekében pedig, hogy akárhogy is, de betegsége mellett is megünnepelhesse Platina Jubileumát, egyebek között vérátömlesztéseket kapott és kedvenc italáról is lemondott, hogy megélje azt. Erről pedig nem más beszélt, mint Paul Burrel, aki hosszú éveken át volt a királyi család inasa és jó barátja.

Mindenképp meg akarta érni platina jubileumát / Fotó: Julian Calder for Governor-General of New Zealand/Wikipedia

A néhai királynő nem sokkal szeretett férje, Fülöp edinburgh-i herceg halála után kapta meg diagnózisát egyes hírek szerint. Csontvelőrákot állapítottak meg nála, amelyet követően megesketett mindenkit maga körül, hogy tartsák ezt titokban. Ezt követően pedig mindent megtett annak érdekében, hogy részt vegyen 2022-ben megrendezett Platina Jubileumán. Hónapokon át kapott vérátömlesztést és egy korty gin-tonicot sem ivott, pedig az volt a kedvence.

A királynő nagyon rossz állapotban volt utolsó napjaiban, szinte teljesen ágyhoz kötve. 96 éves volt, és nem kért több kezelést. Megdöbbent, amikor az orvosok azt mondták, legfeljebb 2021 karácsonyáig élhet. A királynő válasza erre az volt: "Nos, ez kár, mert jövőre lesz a Platina Jubileumom, és azt szeretném megélni. Életben tudnak addig tartani?"

- emlékezett vissza Paul Burrell, aki könyvet ír arról, miket élt át a királyi család mellett, írja a Mirror.