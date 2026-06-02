Elszabadult egy óriási teherhajó a Dunán, videón a pusztítás

Kedden nem sokkal dél után egészen rémisztő dolog történt a Dunán, a romániai Tulcsa környékén, ugyanis irányíthatatlanná vált egy hatalmas teherhajó, ami ennek következtében csúnyán letarolt egy stéget is, aminél nem sokkal korábban még egy 30 főt szállító utasszállító hajó állt – itt lehet megtekinteni egy videót az esetről:

Mint kiderült, Szulinából indult útnak a panamai zászló alatt közlekedő Prince Zafer, és a moldovai Giurgiulești kikötőjébe tartott, ahol gabonát kellett volna rakodnia.

Beszéltünk a hajó kapitányával, aki elmondta, hogy leálltak a generátorok, ami azt jelenti, hogy a kormány és minden egyéb rendszer is leállt

– közölte a Galaci Al-Dunai Folyami Igazgatóság (AFDJ) képviselője.

A teherhajót ezek után nem sokkal elvontatta egy vontatóhajó.