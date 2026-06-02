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Elszabadult egy óriási teherhajó a Dunán, videón a pusztítás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors dunai teherhajózás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 21:09
teherhajóbaleset
Nem sokon múlt a tragédia.

Kedden nem sokkal dél után egészen rémisztő dolog történt a Dunán, a romániai Tulcsa környékén, ugyanis irányíthatatlanná vált egy hatalmas teherhajó, ami ennek következtében csúnyán letarolt egy stéget is, aminél nem sokkal korábban még egy 30 főt szállító utasszállító hajó állt – itt lehet megtekinteni egy videót az esetről:

Mint kiderült, Szulinából indult útnak a panamai zászló alatt közlekedő Prince Zafer, és a moldovai Giurgiulești kikötőjébe tartott, ahol gabonát kellett volna rakodnia.

Beszéltünk a hajó kapitányával, aki elmondta, hogy leálltak a generátorok, ami azt jelenti, hogy a kormány és minden egyéb rendszer is leállt

– közölte a Galaci Al-Dunai Folyami Igazgatóság (AFDJ) képviselője.

A teherhajót ezek után nem sokkal elvontatta egy vontatóhajó.

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