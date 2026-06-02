Társkereső alkalmazásokon csábította el áldozatait a tinédzser - Barátja kirabolta, majd megpróbálta megölni a fiúkat

A 17 éves Alyssa Canul társkereső alkalmazásokon kereste ki a kiszemelt áldozatokat, akiket barátja, Joseph Anthony Aguilar rabolt ki és támadott meg.

Társkereső alkalmazásokon keresztül talált áldozatokat a tinilány

Illusztráció: Tero Vesalainen / Shutterstock

Társkereső alkalmazáson szervezett randikon lendült akcióba a páros

Aguilart előző hét elején, Canult pedig később tartóztatták le, és két rendbeli súlyos rablás miatt indult eljárás ellene.

A nyomozók szerint Canul feladata az volt, hogy fiatal férfiakat csábítson online társkereső oldalakon keresztül találkozókra, mielőtt kirabolták és megtámadták volna őket. Az egyik áldozatot pisztollyal bántalmazták, egy 15 éves fiút pedig négyszer meglőttek, de túlélte a támadást.

A lány egy parkban lévő padhoz hívta első áldozatát, akit Aguilar megtámadott és kifosztott. A második esetben egy 15 éves fiú utazott ugyanahhoz a parkhoz és ugyanahhoz a padhoz. A lány ezt követően Aguilar, a helyszíntől mintegy fél mérföldre található lakásához csábította a fiút.

A hatóságok szerint Aguilar zajt csapott a lakásban, majd amikor a fiú menekülni próbált, megtöltötte a fegyverét és négyszer rálőtt. A sérült fiúnak sikerült eljutnia egy közeli kávézóba, ahol az ott tartózkodók értesítették a hatóságokat. A fiatalt kórházba szállították, sérülései nem voltak életveszélyesek.

A nyomozók szerint Canult később rajtakapták, amint telefonon beszélt Aguilarral, és közölte vele, hogy megszabadult a rablások során használt fegyvertől.

Aguilar ellen is két rendbeli súlyos rablás miatt emeltek vádat - írja a Law&Crime.