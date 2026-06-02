BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális támadás: Félreértés miatt akarta meggyilkolni barátját egy süketnéma férfi Miskolcon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Félreértés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 21:28
támadásMiskolc
Egy süketnéma férfi volt a támadó.

A Tények számolt be arról az esetről, ami majdnem tragédiával végződött. Egy nyári napon italozott miskolci barátjánál egy idős süketnéma férfi, aki később visszament az ott hagyott táskájáért, majd a teraszon elaludt. A házigazda kiment, hogy elkergesse a kóbor kutyákat egy gázpisztollyal, a férfi ekkor ébredt fel, és azt hitte, hogy őt akarja bántani a barátja, ezért brutálisan rátámadt.

bilincs, letartóztatás, börtön, rendőrség, rab
Elítélték a támadó férfit / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A süketnéma férfi a gázpisztollyal fejbe lőtte barátját, majd egy fadarabbal, aztán pedig egy párnával fojtogatta. Az áldozat annak köszönheti életét, hogy addigra kiérkeztek a rendőrök, akiket a lövöldözés miatt hívtak ki a szomszédok.

Most jogerős ítélet született az ügyben: 12 év börtönt kapott a bántalmazó süketnéma férfi.

Itt lehet megtekinteni a Tények riportját:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu