Brutális támadás: Félreértés miatt akarta meggyilkolni barátját egy süketnéma férfi Miskolcon

A Tények számolt be arról az esetről, ami majdnem tragédiával végződött. Egy nyári napon italozott miskolci barátjánál egy idős süketnéma férfi, aki később visszament az ott hagyott táskájáért, majd a teraszon elaludt. A házigazda kiment, hogy elkergesse a kóbor kutyákat egy gázpisztollyal, a férfi ekkor ébredt fel, és azt hitte, hogy őt akarja bántani a barátja, ezért brutálisan rátámadt.
A süketnéma férfi a gázpisztollyal fejbe lőtte barátját, majd egy fadarabbal, aztán pedig egy párnával fojtogatta. Az áldozat annak köszönheti életét, hogy addigra kiérkeztek a rendőrök, akiket a lövöldözés miatt hívtak ki a szomszédok.
Most jogerős ítélet született az ügyben: 12 év börtönt kapott a bántalmazó süketnéma férfi.
Itt lehet megtekinteni a Tények riportját:
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