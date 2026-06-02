Pikáns fotóval vágott vissza a kritikusainak a szexi Sydney Sweeney: „Ezt úgy hívják, hogy színészet!”

Véget ért a kultikus HBO-sorozat, az Eufória, a befejezés pedig pont olyan volt, mint az egész évad: végletekig megosztó. A Cassie Howardot alakító 28 éves Sydney Sweeney kapta a legtöbb hideget-meleget az utóbbi hetekben. A nézők közül sokan úgy érezték, a színésznő jelenetei megalázóak voltak, és a készítők túl messzire mentek a karakter OnlyFans-szála miatt, amivel a Nate-tel (Jacob Elordi) közös, méregdrága esküvőjét finanszírozta.
Sydney-nek azonban esze ágában sincs pironkodni. Egy igencsak merész Instagram-poszttal jelentkezett be a kulisszák mögül, amivel egyértelműen odaszúrt a fanyalgóknak. Az egyik fotón a hírhedt kutyás jelenetből látható egy pillanat, egy másik, igencsak rizikós képen pedig azzal a kígyóval pózol, ami végül végzett a képernyős férjével. A dögös fotók mellé mindössze ennyit írt:
Úgy hívják... színészet!
A rajongók azonnal a védelmére keltek. Az egyik kommentelő szerint olyan jól játszott, hogy az emberek már gyűlölik, míg egy másik hozzátette: az évad legjobb színésze.
A rengeteg támadás ellenére van valaki, aki sziklaszilárdan áll a bombázó mellett: a szerelme, Scooter Braun. A korábbi zenei menedzser ritkán beszél a magánéletéről, de most Suzy Weiss Second Thought című podcastjában elárulta, mit gondol Sydney merész alakításáról.
Egy rendkívüli nőt ismertem meg benne, aki kedves, nagylelkű, okos, igazi és két lábbal áll a földön
– áradozott Scooter, majd arra a kérdésre, hogy nézi-e a sorozatot, mosolyogva felelt:
Nézem. Elfogult vagyok, tetszik. Szerintem egy bizonyos színésznő hihetetlen alakítást nyújt benne.
Bár a pletykák szerint már 2025 óta együtt vannak, a színésznő csak múlt hónapban tette hivatalossá a kapcsolatukat, amikor szerelmes fotókat posztolt a kaliforniai Stagecoach Fesztiválról – írja a Unilad.
Nemcsak a pasija, de a sorozat atyja, Sam Levinson is tűzbe tenné a kezét a színésznőért. A The Hollywood Reporter egyik rendezvényén vette védelmébe a sztárt, akit egyszerűen „zseniálisnak” nevezett.
Az az érdekes, hogy ha egy kicsit jobban megnyomjuk a jelenetet, egyszerűen zseniálissá válik. Csak csinálunk még néhány felvételt, és olyan szinteket ér el, amelyek érzelmileg nagyon őszinték, de közben mélyen viccesek is. Képes megtartani a jelenetet, miközben őrület és káosz zajlik körülötte
– nyilatkozta Levinson. Az Eufória harmadik évada már teljesen elérhető az HBO Maxon, így mindenki döntse el maga, hogy Sydney valóban túl messzire ment-e.
A színésznő pikáns fotósorozatát, ide kattintva lehet megtekinteni.
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