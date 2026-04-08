Kiderült: Ez járulhatott hozzá Katalin hercegné felépüléséhez

Hatalmas mosoly volt látható Katalin hercegné arcán, amikor a királyi család húsvéti miséjére tartott. Vilmos felesége ugyanis 2023 óta először csatlakozott a családhoz, hogy részt vegyen ezen az eseményen azok után, hogy 2024 év elején rákkal diagnosztizálták. Onnantól kezdve ugyanis csakis felépülésére koncentrált. Idén azonban újra tiszteletét tette Vilmossal, gyerekeikkel (Györggyel, Saroltával, Lajossal) és a királyi család többi tagjával együtt. Ez pedig talán köszönhető annak az alternatív kezelésnek is, amely a hírek szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy Katalin remisszióba kerüljön.

Habár a leendő királyné részesült kemoterápiában, fény derült rá, hogy más, holisztikus módszereket is kipróbált rák ellen küzdve. Kipróbálta ugyanis a kínai orvoslásban elterjedt akupunktúrát. Erről pedig Katalin akkor beszélt, amikor nemrég egy kórházi látogatáson vett részt Colchesterben.

Az akupunktúra során apró, vékony, orvosi tűket helyeznek el a test bizonyos pontjain, ezzel csökkentve a stresszt, javítva a szervezet belső egyensúlyát, az energiaáramlást és segíti a fájdalomkezelést.

Minden ember máshogy reagál. Lehet, hogy másnak nem segít az akupunktúra vagy másfajta ilyen módszer. Ami az egyiknek jó, a másiknak lehet, hogy nem

- emelte ki azért hozzátéve: tudja, ha egy rákos beteg befejezi a kezeléseit és remisszióba kerül, sokan azt várják tőle, hogy visszatér teljesen régi önmagához.

Ez nagyon nehéz. Bátor arcot vágva állni a dolgokhoz. Újra tudsz szociaizálódni, a családoddal lenni, de időbe telik megtalálni újra a "normálist". Ez a betegség egyszerűen megváltoztatja az életed. Nem csak a tiedet, a hozzád közelállókét is. Ez egy hullámvasút. Nem olyan egyszerű, mint sokan gondolják. Mi több, valójában nagyon nehéz

- idézte a hercegnét a Mirror.