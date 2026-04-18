Meglepő fordulat: nem várt személy költözhet be András herceghez

András herceg húsvét környékén költözött be új otthonába, a sandringhami birtokon található Marsh Farmra. A 66 éves herceget április 6-án már ott látták, amint kutyáit sétáltatja a környéken.

András herceg új lakótársat kaphat

A birtok komoly felújításon esett át: új biztonsági kerítés és térfigyelő rendszer került kiépítésre, miközben a belső tereket is korszerűsítették. A szakértők szerint mindez jelentős költségekkel járt.

A Marsh Farmot kifejezetten Andrásnak újították fel, egészen biztos, hogy ez lesz a hosszú távú lakhelye

− mondta Elliot Castle ingatlanszakértő.

Egy vidéki ingatlan felújítása ilyen színvonalon nem olcsó. Ha figyelembe vesszük a belső tereket, a szerkezeti korszerűsítéseket és a magas szintű biztonságot, a költségek gyorsan elérhetik a hatszámjegyű összeget. Lehet, hogy a Marsh Farm nem olyan impozáns, mint a Royal Lodge, de állandó otthonként nagyon jól működhet

− tette hozzá.

Visszaköltözhet Sarah Ferguson András herceghez?

A költözéssel kapcsolatban egy másik kérdés is felmerült: vajon Sarah Ferguson is odaköltözik-e a herceghez?

A szakértő szerint ez egyáltalán nem kizárt:

Ferguson gyakorlatilag hajléktalan, így elképzelhető, hogy ahogyan eddig, most is egy háztartásban éljenek. Bár korábban Sarah azt mondta, semmiképp sem lakik tovább Andrással, ez változhat. Az is kérdés, hogy a beköltözéséhez kinek az engedélye kell.

A Life.hu szerint Ferguson jelenleg bizonytalan helyzetben van: egy ideig egykori szerelménél, Paddy McNally-nél húzta meg magát, de állítólag Priscilla Presley is segített neki ideiglenes szállással.