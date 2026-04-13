Sosem feledik: Világraszóló ünnepségsorozattal tisztelegnek a 100 éves néhai uralkodónő, II. Erzsébet előtt

Nincs olyan ember a földön, aki ne emlékezne II. Erzsébet királynő színes kosztümjeire és rendíthetetlen mosolyára. Bár 2022 szeptemberében, 96 éves korában örökre lehunyta a szemét, az angolok és a királyi család számára ma is ő az örökös uralkodó. Április 21-én töltené be a 100. életévét, a Buckingham-palota pedig nagyszabású ünnepségsorozattal tiszteleg az emléke előtt.

A programok már hétfőn megkezdődnek: Károly király és Kamilla királyné egy különleges kiállítást látogatnak meg a King’s Gallery-ben. A II. Erzsébet: Stílusos élete című tárlat a néhai uralkodó gardróbjának legikonikusabb darabjait vonultatja fel.

Ez a valaha volt legnagyobb kiállítás a néhai királynő divatjából

– erősítette meg a palota.

Titkos tervek a British Museumban

Az igazi ünnep azonban április 21-én, a születésnap napján várható. Ekkor a család legszűkebb köre Keir Starmer miniszterelnökkel találkozik, hogy véglegesítsék II. Erzsébet emlékművének terveit. A British Museumban egy méretarányos makettet is megtekintenek, és találkoznak a művészekkel, akik a királynő alakját öntik majd formába.

Eközben Anna hercegnő a szabadban emlékezik édesanyjára: ő nyitja meg a II. Erzsébet királynő kertet a Regent’s Parkban, ami április 27-től a nagyközönség számára is látogatható lesz.

Százévesek köszöntik II. Erzsébet királynőt

Az egész napos ünnepségsorozat egy hatalmas fogadással zárul a Buckingham-palotában, ahol nemcsak a család, hanem Erzsébet egykori pártfogoltjai is tiszteletüket teszik. A szervezők egy igazán szívhez szóló csavarral is készültek: meghívtak olyan különleges vendégeket is, akik a királynőhöz hasonlóan idén töltik be a 100. évüket – írja az Aol.

Természetesen az édesség sem maradhat el, hiszen egy születésnap sem az igazi édesség nélkül. A hírek szerint a palota cukrászai már lázasan dolgoznak a menün.

Különleges tortával készülnek

– súgták meg a bennfentesek, utalva arra, hogy a desszert méltó lesz a néhai uralkodó rendkívüli életútjához és örökségéhez.