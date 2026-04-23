Most közölték: 25 év után feloszlik az ikonikus banda, soha nem állnak már színpadra

Huszonöt év után feloszlik a Riverside. A hírt Mariusz Duda, a lengyel progresszív rockzenekar frontembere jelentette be a közösségi oldalán egy személyes hangvételű nyilatkozatban.
Mariusz Duda énekes-basszusgitáros hosszas bejegyzésében a zenekar belső feszültségeire utalt, amikor bejelentette a Riverside feloszlását. Ezek ugyanis idővel teljesen lehetetlenné tették a közös munka folytatását. Duda szerint a jelenlegi helyzet már nem teszi lehetővé számára, hogy fő szenvedélyének, a zeneszerzésnek szentelje magát, márpedig mindig is ez volt az elsődleges célja. Hozzátette: belefáradt abba, hogy a nyilvánosság előtt egy mosolygós, egységes zenekar képét kelljen fenntartania. Ez a látszat az utóbbi években már köszönőviszonyban sem volt a valósággal – írta bejegyzésében.
A frontember elárulta, hogy legutóbbi Lunatic Soul-albuma (az énekes másik zenei projektje), a The World Under Unsun valójában már a Riverside-dal kapcsolatos feszültségekből táplálkozott.
"A toxikus kapcsolatból való kilépés témája nem egy szerelmi viszonyra, hanem a zenekarban kialakult helyzetre vonatkozott" – ecsetelte Duda. A The New End című dalt pedig kifejezetten a Riverside rajongóitól való búcsúnak szánta.
A zenész elmondta, hogy a legtöbb taggal továbbra is jó viszonyt ápol. Ugyanakkor nem lát esélyt arra, hogy a formáció a jelenlegi felállásban folytassa a működését. Egy megújult csapattal való újraindulást pedig rendkívül bonyolult feladatnak tartana.
