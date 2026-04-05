András herceg még ma sem engedte el volt feleségét? Megdöbbentő, mit őriz a háttérben a kitaszított herceg

András herceg állítólag egy különös emléket őrzött volt feleségéről, Sarah Fergusonnról, amikor a nő egy komoly botrány középpontjába került. Miközben a volt yorki herceg és hercegné továbbra is a Jeffrey Epstein-ügy következményeivel küzdenek, magánéletük ismét a figyelem középpontjába került.

András herceg még mindig fontosnak tartja volt feleségét?

András herceg újabb titka

András továbbra is erős médiavisszhangot kap Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Februárban a volt herceget közfeladat ellátásával kapcsolatos visszaélés gyanújával őrizetbe vették, bár minden vádat tagad, és szabadlábon védekezik.

Eközben Sarah Ferguson is újra reflektorfénybe került. Fergusont hetek óta nem látták, hollétéről pedig különféle találgatások jelentek meg: egyesek szerint Los Angelesben tartózkodhat Priscilla Presley-nél, mások szerint svájci klinikákon járt, illetve időt tölthetett András herceg sandringhami otthonában is. Nem ez az első eset, hogy Fergie botrányba keveredik. 2010-ben rejtett kamerás felvétel készült róla, amint egy magát üzletembernek kiadó újságírónak pénzért hozzáférést kínált Andráshoz. Az eset komoly következményekkel járt: egy évvel később nem hívták meg Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjére.

A Daily Telegraph podcastjának egyik műsorvezetője, Tim Stanley szerint Ferguson annyira megviselt volt, hogy egy thaiföldi spa-ba vonult vissza, ahol még televízió sem volt a szobájában. Állítólag el akarta kerülni az esküvő közvetítését, mert úgy érezte, nem érdemli meg, hogy részese legyen. Végül azonban nem bírta ki: felhívta egy Angliában élő barátját, és megkérte, tartsa a telefonját a televízióhoz, hogy legalább hallgathassa az eseményeket. Később azt is megtudta, hogy András a teljes ceremónia alatt egy róla készült fényképet tartott a pénztárcájában.

Ferguson 2011-ben Oprah Winfreynek adott interjújában beszélt arról, milyen érzelmi megterhelést jelentett számára, hogy nem lehetett ott lányai, Beatrice és Eugenie mellett. Elmondása szerint különösen nehéz volt számára az esemény, hiszen korábban ő volt az utolsó menyasszony, aki azon az oltáron végigsétált, írja a Mirror.