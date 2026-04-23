Extrém jégkúrával gyógyult Anikó: állítja, eltűnt a tüdődaganata

A különleges életerővel megáldott nő élete legdurvább harcát vívta meg, amikor neuroendokrin tumort diagnosztizáltak nála. A diagnózist később pontosították karcinomára. Szabó Anikó nem tört meg: bár az onkoteam úgy határozott, hogy kiveszik a jobb alsó tüdőlebenyeit, ő másként döntött. Már aznap egy extrém jégkúrába, jéggel és kapszulákkal folytatott öngyógyításba kezdett - és azt mondja, eltűnt a daganat.
Nem vagyok beteg, nálam a sejtjeim csak élik a saját életüket
- vallja Szabó Anikó. Így kezdtük a beszélgetést, amiből elsőre az jött le, hogy a különleges nő csodálatra méltó gyógyulása abban rejlik, hogy ő másként gondolkodik és olyan erő lakozik benne, ami keveseknek adatott meg. Anikó élete már a fogantatáskor különös fordulatot vett: a 7-es kromoszómája eltört és a DNS-e 180 fokos fordulatot tett.
Fordítva vagyok bekötve
- mondja mosolyogva.
Sportolt, kosárlabdázott, kézilabdázott és hosszútávúszó volt, igazi vidéki lányként a természet közelében, Cserháton és Csátalján nőtt fel, ahol gémeskút volt az udvaron. Már kiskorában megtanulta, hogy a fájdalomtól nem kell félni, a természet ismerete pedig a vérében van.
"Emlékszem, ha megcsípett a méh, édesanyám nem jeget hozott, hanem a leghidegebb húsvágó bárdot a konyhából, hogy a vas hidegével lohassza le a duzzanatot" -emlékezett vissza Anikó.
Azt mondja, ez a fajta józan paraszti ész és túlélési ösztön kíséri végig az útján ma is.
Az egészségügyi kálváriája azonban nem a diagnózissal, hanem már kislányként kezdődött. Gyerekkorában is folyamatosan betegeskedett, eleinte légúti panaszai voltak, a mandulaműtét után pedig folyamatos vesebántalmak kínozták. De akkoriban még nem láttak a problémák mélyére: szinte megállás nélkül antibiotikumokkal kezelték, ami már akkor is csak tüneti megoldást jelentett. Anikó így emlékszik vissza ezekre az évekre:
Már gyerekként is csak tömték belém az antibiotikumot, de a valódi okokat senki nem kereste. Ott tanultam meg, hogy ha én nem figyelek a testem jelzéseire, más nem fog helyettem.
Ez a korai tapasztalat is hozzájárult ahhoz, hogy felnőttként már ne elégedjen meg a felszínes válaszokkal, és saját maga járjon utána a sejtjei működésének.
A kálváriája a Covid után indult el igazán. 2022 decemberében mentő vitte el billentyűzavarral, majd látászavarok és enyhe epilepsziás rohamok kínozták, amikből csak úgy tudott kijönni, ha azonnal forró italt ivott. 2023-ban tüdőbiopsziát végeztek rajta, ahol komplikáció adódott.
Műtét közben felébredtem, felültem és a hörgőmet átvágta a szike. Ez nagyon erős vérzéseket okozott, nem tudott begyógyulni. Ez volt a szerencse a szerencsétlenségben, mert akkor derült ki, hogy vérzékeny vagyok, egy tüdőműtét akár végzetes is lehet számomra
- mesélte tovább kálváriáját a nő.
Onnantól kezdve nyolc hónapon keresztül vért köhögtem. Volt, hogy a saját lábamon mentem be a kórházba, és bár látták a bajt, sokszor csak széttárták a kezüket. De én nem adtam fel, tudni akartam, mi történik a testemben, mert éreztem, hogy amit mondanak, az nem a teljes igazság
- emlékszik vissza a nő a legnehezebb hónapokra.
Ezután tüdőgondozóba került, ahol készítettek egy új CT-felvételt. Ezen jól látható volt, hogy az állapota romlott. Eltelt 6 hét a vizsgálatok után és szteroidot akartak adni neki, amit nem vállalhatott, mert érzékeny rá.
Rájöttem, hogy különböző gyógynövényekkel meg tudom állítani az állandó vérzést. Egy életem van, egy magam összeállította kivonatokból készített spray-t szívtam le a tüdőmbe. Egy hét alatt hatott is.
Anikó végül felkeresett egy radiológus orvos testvérpárt, akik megnézték a leleteit és elrendelték a PET CT-t.
Láttam a felvételeket, láttam, hogy konkrétan három testtájon vagyok rákos, de nem tudtam, hogy milyen típusú. Mégsem ijedtem meg, nem paráztam
- mondta magabiztosan.
Anikó sosem érte be a felszínes magyarázatokkal, ezért képes volt a legvégsőkig elmenni a válaszokért. Nemcsak a könyveket bújta, hanem professzoroktól tanulta meg a szervezet biokémiai folyamatait. Előadásokra járt, amikből sokat tanult.
Ott ültem az orvosok között, jegyzeteltem és figyeltem. Tudni akartam, hogyan működik a sejt, mi a válasz a miértekre, mert éreztem, hogy csak a tudás menthet meg
- meséli Anikó. Elszántsága és az ott megszerzett elméleti alapok tették lehetővé, hogy később magabiztosan vitatkozzon akár a saját kezelőorvosaival is. Az élete volt a tét.
Amikor végül PET CT-vel beazonosították a daganat helyét, újból biopszia következett. Végre sikerült felállítani a helyes diagnózist.
Az orvosok közölték: azonnal műteni kell, kiveszik a jobb alsó és középső tüdőlebenyt. Anikó azonban, aki évtizedek óta képezi magát biokémiából és hajszakértőként orvosok között mozog, másként döntött. Kérte, hogy más orvosok is vizsgálják meg, egy doktornő azonnal át is ment egy másik szobából. Beigazolódott: Anikónak van igaza.
Átjött a mellsebész doktornő, megnézte a mellemet, amiben volt egy 5 cm-es daganat. Másnap a nyaksebészeten csináltak az arcomból biopsziát, mire kiderült, hogy az arcomban lévő daganat vagy duzzanat, az is rák, ráadásul előrehaladottabb állapotban van, mint máshol az összes többi. Nem sokkal később megtudtam, hogy hogy milyen állapotban vagyok, hogy olyan 38 százalékon ketyeg a testem.
Anikó végigcsinálta az összes vizsgálatot, 24 kémcső vért vettek le tőle. Debrecenig ment a problémáival. Kissejtes tüdőrák, az orvosok azt mondták, hogy áttétei is vannak már.
Anikó drasztikus öngyógyításba kezdett, felhasználva mindazt a tudást, amit anno amerikai orvos férjétől és nemzetközi kutatásokból tanult. Havi 600 ezer forintot költött magánvizsgálatokra és készítményekre egy éven keresztül. Mivel tudta, hogy a szervezete gyulladásban van, a „hibernálást” választotta.
Naponta 114 darab kapszulát ettem meg, és mellé másfél-két kiló jeget. Folyamatosan gyártottuk a jégtömböket a fagyasztóban, jégkockákat szopogattam, és konkrétan jégtömbökkel a testemen aludtam hat hétig. Úgy éreztem, ez az egyetlen módja, hogy megnyugtassam a szerveimet és megállítsam a rákos sejtek szaporodását. Ahogy már mondtam, a testem 38 százalékon ketyegett, de a jég segített
- emlékezett vissza arra az időszakra Anikó.
A küzdelem során a arcdaganat drámaian elkezdett nőni, belenőtt az idegrendszerébe. Anikó ekkor sem esett pánikba: 17 nemzetközi rákkutatóval konzultált, Berlintől Izraelen át Chicagóig.
Felhívott az izraeli orvos és közölte, hogy négyes stádiumú rákban vagyok, kettő-öt évem van szerintük. Kérdeztem, hogy ezt mire alapozzák. Arra, válaszolta, hogy a neuroendokrin betegek nem sokáig élnek. Mondom, ezt ki mondta? Erre ő: egyetlen egy hölgy van a világon, aki 11 éve neuroendokrinos, már nincsenek mellékveséi, kivették az epehólyagját, a fél máját. Ennyit mondott. Én meg annyit, hogy nekem nem fogják, én meg fogok gyógyulni
- mesélte Anikó.
A következő kontrollröntgen mindenkit sokkolt: az orvosok hitetlenkedve nézték a képeket, ugyanis a rákot nem találták a felvételeken.
Megkérdezte a doktornő: ki mondta magának, hogy tüdőrákos? Itt nincs semmi!
- mondta Anikó mosolyogva.
A daganatok eltűntek, már csak egy felszíni tüdőgyulladás látszott.
Anikó nemcsak a biokémiában, de a különleges masszázstechnikákban is jártas: Amerikában navahó indiánoktól tanulta meg, hogyan kell sportolókat masszírozni. Hiszi, hogy ez a tudás és a fegyelem is segített neki a túlélésben. Bár 13 kilót fogyott a harc alatt és a családja minden tartalékát felemésztette a gyógyulás, ma már újra tervezi a jövőjét.
Mindig van valami, ami sokkal kíváncsibbá tesz, mint a fájdalom. Magamat megcsinálom, újra megfőzöm, megsütöm, kikavarom. Az én hitvallásom, hogy mindenkinél el lehet érni, hogy figyeljen magára, mert a gyógyulás a mában, a mostban történik. Csináltattam új tüdőröntgent, beindult nálam egy iszonyatos erős gyógyulás, ödémásodás, nyálkaképződés és szerettem volna tudni, hogy hány százaléka a tüdőkapacitásomnak, amit most így fölemészt. De konkrétan a tüdőm meggyógyult és élek, lélegzem és egyre több erőm van
- zárja gondolatait a nő, aki az orvosi előrejelzések ellenére is itt van, és erősebb, mint valaha.
Figyelmeztetés: Anikó esete rendhagyó, módszerei nem követendők orvosi konzultáció, az egyéni diagnózis és terápiás javallatok ismerete nélkül! Hozzáállása azonban példa arra, milyen eredményekkel járhat, ha a beteg valóban meg akar gyógyulni és ezért tenni is hajlandó.
