Extrém jégkúrával gyógyult Anikó: állítja, eltűnt a tüdődaganata

A különleges életerővel megáldott nő élete legdurvább harcát vívta meg, amikor neuroendokrin tumort diagnosztizáltak nála. A diagnózist később pontosították karcinomára. Szabó Anikó nem tört meg: bár az onkoteam úgy határozott, hogy kiveszik a jobb alsó tüdőlebenyeit, ő másként döntött. Már aznap egy extrém jégkúrába, jéggel és kapszulákkal folytatott öngyógyításba kezdett - és azt mondja, eltűnt a daganat.

Eltűnt a daganat: „Jégkockákat ettem, és jégtömbök között aludtam”

A 7-es kromoszóma törése

Nem vagyok beteg, nálam a sejtjeim csak élik a saját életüket

- vallja Szabó Anikó. Így kezdtük a beszélgetést, amiből elsőre az jött le, hogy a különleges nő csodálatra méltó gyógyulása abban rejlik, hogy ő másként gondolkodik és olyan erő lakozik benne, ami keveseknek adatott meg. Anikó élete már a fogantatáskor különös fordulatot vett: a 7-es kromoszómája eltört és a DNS-e 180 fokos fordulatot tett.

Fordítva vagyok bekötve

- mondja mosolyogva.

Sportolt, kosárlabdázott, kézilabdázott és hosszútávúszó volt, igazi vidéki lányként a természet közelében, Cserháton és Csátalján nőtt fel, ahol gémeskút volt az udvaron. Már kiskorában megtanulta, hogy a fájdalomtól nem kell félni, a természet ismerete pedig a vérében van.

"Emlékszem, ha megcsípett a méh, édesanyám nem jeget hozott, hanem a leghidegebb húsvágó bárdot a konyhából, hogy a vas hidegével lohassza le a duzzanatot" -emlékezett vissza Anikó.

Azt mondja, ez a fajta józan paraszti ész és túlélési ösztön kíséri végig az útján ma is.

Már kislányként a túlélésre játszott

Az egészségügyi kálváriája azonban nem a diagnózissal, hanem már kislányként kezdődött. Gyerekkorában is folyamatosan betegeskedett, eleinte légúti panaszai voltak, a mandulaműtét után pedig folyamatos vesebántalmak kínozták. De akkoriban még nem láttak a problémák mélyére: szinte megállás nélkül antibiotikumokkal kezelték, ami már akkor is csak tüneti megoldást jelentett. Anikó így emlékszik vissza ezekre az évekre:

Már gyerekként is csak tömték belém az antibiotikumot, de a valódi okokat senki nem kereste. Ott tanultam meg, hogy ha én nem figyelek a testem jelzéseire, más nem fog helyettem.

Ez a korai tapasztalat is hozzájárult ahhoz, hogy felnőttként már ne elégedjen meg a felszínes válaszokkal, és saját maga járjon utána a sejtjei működésének.