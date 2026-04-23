Orvosi csoda! Megszólalt pokoli balesete után Horváth Éva: így van most a bombázó

Horváth Éva élete egyik legnehezebb időszakán van túl, miután 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az egykori szépségkirálynő most őszintén mesélt a Borsnak a rehabilitációról, és készülődő könyvéről, amelyben minden apró részletet megoszt az elmúlt évek fájdalmas történéseiből.

Horváth Éva lábát kis híján amputálni kellett (Fotó: hot! magazin)

Horváth Éva a poklok poklát járta meg

Horváth Éva szépségkirálynő nyílt lábszár- és bokatöréssel került akkor kórházba, de miután nem voltak megfelelőek a körülmények, hazaszállították Magyarországra. Az orvosok hét műtéttel próbálták helyreállítani a károsodásokat, és sajnos az is benne volt a pakliban, hogy amputálni kell a lábát egy alattomos baktérium miatt.

Abszolút, sokáig Damoklész kardjaként lebegett felettem ez a lehetőség. Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor megkérdezték: normális lábat akarok, vagy egy jól működőt? És ezt teljesen komolyan gondolták. Én az előbbit választottam. Az orvosok kőkemény harcot folytattak a lábam megmentéséért

– mondta el a Storynak akkor Éva.

"Erősítem a lábamat"

Nos, aki ismeri Évát, jól tudja: egyáltalán nem az a típus, aki feladja. Bár a baleset emlékei még élénken élnek benne, ő már a jövőre koncentrál. A rehabilitációt olyannyira komolyan veszi, hogy már edzőteremben végzi az előírt gyakorlatokat. Mondhatni, a második otthona lett, ahol minden egyes gyakorlat a teljes felépülés felé vezeti.

Nagyon jól halad a rehabilitáció. Edzőterembe járok, és erősítem a lábamat, hiszen nekem, mint örökmozgó embernek nagyon fontos, hogy valahogy visszatérjen a mozgása.

– fogalmazott a Borsnak Éva.

Horváth Éva férjétől és gyermekeitől távol, hónapokig kórházban volt (Fotó: Szabolcs László)

Könyvbe írja meg a titkait

Éva bővebb bepillantást enged a színfalak mögé a májusban megjelenő könyvében, ami - mint mondja - nem egy unalmas kórházi napló lesz.

"Az elmúlt időszakról fog szólni, mi történt valójában. Tanulságos lesz. Biztosan erőt és energiát fog adni sok mindenkinek, aki hasonló traumán ment keresztül. A mai napig nagyon sokan írnak nekem bizakodó leveleket és üzeneteket, hogy az én esetemből tanultak és erősödnek" – magyarázta.

Tervek a nyárra

Az egykori szépségkirálynő számára prioritás, hogy minél előbb teljesen meggyógyuljon. Mint mondja, megtanulta a leckét, nem szabad mindig előre mindent megtervezni. Az a legfontosabb, hogy az ember az adott pillanatot élje meg.