IKEA-szarkának nézték az apát: 24 órára zárták cellába az arcfelismerő szoftver hibája miatt

Dermesztő pillanatokat élt át Colin McMahon, amikor egy békés délutáni sétája során hirtelen három rendőr vette körbe Harlesden főutcáján. A 59 éves családapát nem kisebb dologgal vádolták meg, mint hogy hónapokkal korábban 300 font (mintegy 140 ezer forint) értékben lopott el árut a helyi IKEA áruházból. A bizonyíték? Egy tévedhetetlennek hitt arcfelismerő rendszer, amely szerint Colin arca tökéletesen egyezett az elkövetőével, a szoftver azonban hatalmasat hibázott.
A kétgyermekes apát azonnal őrizetbe vették, és 24 órát töltött a Wembley rendőrkapitányság fogdájában. Hiába magyarázta, hogy ő a kérdéses időpontban a város másik végén tartózkodott, a gép ítélete többet nyomott a latban, mint a szava.
Épp egy megbeszélésről jöttem ki, amikor körbevettek. Azzal vádoltak, hogy februárban loptam London túlsó felén. Sokkolt az egész
– emlékezett vissza a megtört férfi.
Bár a rendőrség szerint a gyanúsítottnak ugyanolyan volt a szemüvege, az arca, a testalkata, sőt még a fehér cipője is, Colin már a videófelvételek láttán tudta: egy ártatlan embert akarnak rács mögé dugni. Mint mondta, a felvételen látható férfi sokkal soványabb volt nála, és a járása is teljesen más.
A bíróság végül 2026 februárjában kimondta: Colin ártatlan. A férfi azonban nem tud örülni a szabadságának. Az eljárás annyira megviselte, hogy azóta tízszer került kórházba, és terápiára kell járnia, hogy feldolgozza a traumát.
Nem lehet csak úgy embereket elrángatni az utcáról egy ostoba gép hasonlóságai alapján! Ez az egész mentálisan teljesen kicsinált, az idegeim romokban vannak
– fakadt ki az egykori tetőfedő.
A férfi hozzátette: ha ez a meghurcoltatás pár évvel korábban éri, amikor még küzdött az alkohollal, biztosan visszaszokik az ivásra a stressz miatt.
A londoni rendőrség az eset óta finomított az arcfelismerő rendszer használatán, de fenntartják: a technológia segít a bűnözők elfogásában. Elismerik ugyanakkor, hogy a szoftver csak nyomravezető, a végső döntést embernek kell meghoznia – ami ebben az esetben látványosan elmaradt.
Colin McMahon most kártérítést követel, és azt mondja, addig nem nyugszik, amíg nem kap valódi elégtételt. Jelenleg retteg kilépni az utcára, mert attól fél, a gép ismét kiszúrja őt magának – írja a Mirror.
