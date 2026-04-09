„A szaga még most is az orromban van” – Kitálalt az újságíró, aki bejutott András herceg titkos új otthonába

A brit királyi család fekete báránya, a szexbotrányba keveredett András herceg végleg kegyvesztetté vált. Miután bátyja, III. Károly király kilakoltatta a luxusnak számító birtokról, a Royal Lodge-ból, Andrásnak be kellett érnie Sandringham egyik szerényebb szegletével. A költözés nem ment zökkenőmentesen: a bukott herceg két ingatlan között ingázva húzta az időt, ezzel pedig teljesen tönkretette öccse, Eduárd herceg és felesége, Zsófia húsvéti terveit.

András herceg új otthona előtt csak egy egyszerű kerítés áll, a kertet pedig elárasztotta a nedves sár szaga / Fotó: AFP

András herceg már a gyerekszobában is zsarnokoskodott

A néhai II. Erzsébet királynő két legfiatalabb gyermekének sosem volt felhőtlen a kapcsolat. Míg András II. Erzsébet kedvenceként egy harsány, erőszakos gyerek volt, addig Eduárd csendben, a könyvekbe temetkezve próbált túlélni. Egy palotai informátor szerint a feszültség már a gyerekszobában elkezdődött.

András állandóan bántotta a nála gyengébb öccsét. Ha látta, hogy Eduárd el akar venni egy szelet tortát, ő gyorsan elhappolta előle. Eduárd megtanulta, hogy jobb, ha inkább fejet hajt előtte

– emlékezett vissza Robert Jobson királyi szakértő.

Most, évtizedekkel később, a történelem megismételte önmagát: András megint csak keresztbe tett az öccsének. Mivel nem volt hajlandó időben átadni átmeneti szállását, a Wood Farmot, ahol Eduárdék általában a húsvéti szünetet töltik, Edinburgh hercege és hercegnéje kénytelen volt egy fizetős nyaralóba vonulni az ünnepre, ami heti több mint 1,8 millió forintnak megfelelő fontba került.

Sár, vakondtúrások és fojtogató szagok

Drámai részletek láttak napvilágot András új otthonáról, a Marsh Farmról is. Amit a helyszínen tapasztalni lehet, az minden, csak nem királyi. A herceg, aki egykor a Buckingham-palota aranyozott termeiben született, most egy olyan házba kényszerült, ami leginkább egy jómódú vidéki vállalkozó otthonára emlékeztet.

A szaga még most is az orromban van

– emlékezett vissza a Mirror újságírója, akit megdöbbentett az igénytelenség.

A kert elhanyagolt, vizenyős sár borítja, a pázsitot vakondtúrások csúfítják. Sehol egy erődítmény, sehol a megszokott védelem: csak egy alacsony kerítés választja el a bukott herceget a külvilágtól.

A kertnek elhanyagolt, álmos kinézete van, a nedves sár szaga pedig teljesen mellbevágott

– olvasható a megdöbbentő jellemzésben.