A Netflixnek elege van Harryből és Meghanból: új hercegi párra vetettek szemet

Egy szakértő szerint a Netflix el akarja törölni a Meghan Markle-lel és Harry herceggel kapcsolatos káoszt, és ehelyett egy újabb királyi szövetséget szeretne kötni.
A streamingóriásról úgy tartják, hogy stabilabb jövőt ígér a Katalin hercegnével és Vilmos herceggel való együttműködés, és források szerint agresszíven törekszenek egy stratégiai irányváltásra.
Úgy tudni, hogy a sussexi herceg és hercegné jövedelmező szerződése a Netflixszel nemrégiben lejárt, miután a With Love, Meghan második évada kudarcot vallott.
Rob Shuter, a királyi család újságírója elmondta:
Már zajlanak a háttérbeszélgetések. El akarják törölni a káoszt, és hitelességgel akarják helyettesíteni - Vilmos és Katalin pedig az ideális pár.
A Netflix évekig erőltette a sussexi tartalmakat, amelyek gyakran konfliktusba hozták őket a Buckingham-palotával. Most azonban állítólag szeretnék helyrehozni a megromlott kapcsolatukat a királyi családdal. Elismerik Vilmos és Katalin hitelességét, és úgy vélik, hogy ezt az együttműködést érdemes lenne kipróbálni.
Shuternek egy forrás elmondta:
Nem arról van szó, hogy valami újat építsünk – hanem arról, hogy csatlakozzunk egy már működő és szeretett királyi márkához.
A műsorszolgáltatót különösen érdekli Vilmos Earthshot-díja és Katalin kora gyermekkori fejlődésért folytatott küzdelme a Shaping Us kampányon keresztül. Állítólag ezek dokumentumfilm stílusú műsorokban, nem pedig valóságshow-formátumban jelennének meg.
A Netflix egyelőre nem kommentálta a találgatásokat. A múlt héten azonban Ted Sarandos, a streaming platform társvállalat-vezérigazgatója szimbolikus lépést tett: kikövette Markle-t és életmódmárkáját, az As Ever-t az Instagramon - írja a Mirror.
