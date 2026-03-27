A Netflixnek elege van Harryből és Meghanból: új hercegi párra vetettek szemet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 13:30
A streamingóriás máris kiszemelte az utódokat. A Netflixnek nincs szüksége a sussexi pár drámájára.
Egy szakértő szerint a Netflix el akarja törölni a Meghan Markle-lel és Harry herceggel kapcsolatos káoszt, és ehelyett egy újabb királyi szövetséget szeretne kötni.

A Netflix nem akar Harry herceggel és Meghan Markle-lel dolgozni
Kivel dolgozna a Netflix?

A streamingóriásról úgy tartják, hogy stabilabb jövőt ígér a Katalin hercegnével és Vilmos herceggel való együttműködés, és források szerint agresszíven törekszenek egy stratégiai irányváltásra.

Úgy tudni, hogy a sussexi herceg és hercegné jövedelmező szerződése a Netflixszel nemrégiben lejárt, miután a With Love, Meghan második évada kudarcot vallott.

Rob Shuter, a királyi család újságírója elmondta:

Már zajlanak a háttérbeszélgetések. El akarják törölni a káoszt, és hitelességgel akarják helyettesíteni - Vilmos és Katalin pedig az ideális pár.

A Netflix évekig erőltette a sussexi tartalmakat, amelyek gyakran konfliktusba hozták őket a Buckingham-palotával. Most azonban állítólag szeretnék helyrehozni a megromlott kapcsolatukat a királyi családdal. Elismerik Vilmos és Katalin hitelességét, és úgy vélik, hogy ezt az együttműködést érdemes lenne kipróbálni.

Shuternek egy forrás elmondta:

Nem arról van szó, hogy valami újat építsünk – hanem arról, hogy csatlakozzunk egy már működő és szeretett királyi márkához.

A műsorszolgáltatót különösen érdekli Vilmos Earthshot-díja és Katalin kora gyermekkori fejlődésért folytatott küzdelme a Shaping Us kampányon keresztül. Állítólag ezek dokumentumfilm stílusú műsorokban, nem pedig valóságshow-formátumban jelennének meg.

A Netflix egyelőre nem kommentálta a találgatásokat. A múlt héten azonban Ted Sarandos, a streaming platform társvállalat-vezérigazgatója szimbolikus lépést tett: kikövette Markle-t és életmódmárkáját, az As Ever-t az Instagramon - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
