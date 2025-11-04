Kivetkőzött magából Vilmos herceg Brazíliában: rá sem ismerni a trónörökösre

Vilmos herceg nem csupán hivatalos programjai miatt keltett feltűnést Brazíliában – a trónörökös a riói Copacabanán mutatta meg sportos oldalát, amikor mezítláb csatlakozott egy barátságos strandröplabda-meccshez a naplementében.

Nem mindennap láthatjuk így Vilmos herceget: mezítláb, homokban röplabdázva

Vilmos herceg úgy viselkedett, mintha nem is a királyi család tagja, pláne nem trónörökös lenne

A herceg lelkesen vetette bele magát a játékba az olimpikon Carolina Solberg oldalán, aki szerint Vilmos „tele volt energiával, magas és erős, akár jó játékos is válhatna belőle, ha gyakorolna”. A laza hangulatú mérkőzés előtt a herceg a legendás Maracanã stadionban rúgott labdába, ahol a brazil futballikon Cafuval együtt vett részt egy gyerekeknek szervezett edzésen. A fiatalok körében hatalmas sikert aratott, különösen amikor büntetőt rúghatott – a gyerekek ujjongtak, mikor betalált, és sorban álltak, hogy pacsizzanak vele.

A nap végén a herceg a Copacabanán is folytatta programját, ahol megismerkedett a helyi vízimentőkkel, és részt vett egy mentési gyakorlatban is. A parancsára szirénák szólaltak meg, mentőhelikopter és jet ski indult a tengerbe, hogy három „bajba jutott” fürdőzőt kimentsenek. A herceg figyelmesen követte az eseményeket, érdeklődve kérdezett a felszerelésről és a mentési időkről. Később gyerekekkel is találkozott, akik tengerbiztonságot és környezetvédelmet tanulnak a helyi tűzoltóság által szervezett programban. Meghatódva köszönte meg a mentők munkáját, hangsúlyozva, milyen fontosnak tartja a környezettudatosság és a közösségi felelősségvállalás összekapcsolását – írja a Daily Mail.

A herceg brazil látogatása az Earthshot-díj köré épül, amely a világ egyik legjelentősebb környezetvédelmi díja. Vilmos háromnapos útja során Rióban és az Amazonas kapujaként ismert Belemben is részt vesz eseményeken, és beszédet mond a COP30 klímakonferencián, ahol édesapját, III. Károly királyt képviseli. A programok között szerepel a Krisztus-szobor megtekintése, és az „Earthshot Boulevard” meglátogatása is, ahol a környezetvédelmi innovációk kerülnek reflektorfénybe. A döntősök között brazil és brit fejlesztések is helyet kaptak, például egy mesterséges intelligenciával erdőket helyreállító startup, valamint egy szűrőrendszer, amely megakadályozza, hogy mikroműanyagok kerüljenek a tengerekbe a mosásból származó vízzel.