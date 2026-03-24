Ki számított erre? A szakítás után máris erre készül Meghan Markle

Még csak nemrég ért véget a sussexi pár és a Netflix közötti megállapodás, a streamingóriás felületén úgy néz ki, új munkálatok folynak. Meghan Markle és Harry herceg bejelentették, hogy új terveik vannak a vállalattal.

Meghan Markle és férje máris új terveken dolgoznak

Meghan Markle nagy visszatérésre készül?

A Deadline beszámolója szerint a 41 éves sussexi herceg és a 44 éves sussexi hercegné a Netflixszel közösen fog egy pólóra fókuszáló drámasorozatot gyártani. A jelenleg még cím nélküli sorozat a floridai Wellington „magasröptű lovasvárosában” játszódik majd, és a cikk szerint a cselekmény két rivális csapat és az azokat vezető családok közötti bonyolult viszonyok köré épül.

Harry herceg évek óta maga is lovaspólózik, gyakran ül lóra jótékonysági rendezvényeken folytatott mérkőzéseken. Az új drámasorozatot a pár Archewell Productions cége, valamint Josh Schwartz és Stephanie Savage Fake Empire cége fogja gyártani.

Meglepő tényként szolgálhat, hogy Meghan Markle és férje meghosszabbították kreatív szerződésüket a Netflixszel. Ez magában foglalja a The Wedding Date című Jasmine Guillory-adaptációt, valamint a Meet Me at the Lake című filmet is, amely Carley Fortune romantikus regényének adaptációja.

A hír azért kiváltképp váratlan, mert pár napja még minden arról szólt, hogy a pár feszült kapcsolatban áll a Netflixszel. A 2021-es botrányos Oprah-interjúnak akkora utóhatása volt, hogy az még a szolgáltatót is megrázta. Mindezek mellett Harry herceg „Tartalék” című memoárja is nagy port kavart.

Bela Bajaria, a Netflix egyik vezetője ellenben tagadta, hogy feszültség alakult volna ki a cég és a hercegi pár között.

Talán mindannyiunknak ellenőriznünk kellene kicsit a tényeket

- idézi szavait a People.

A pár első próbálkozása a pár részes Harry és Meghan dokumentumfilm-sorozat volt, amely kettejük életét mutatta be 2018-as esküvőjüktől egészen odáig, hogy elköltöztek Kaliforniába, és ott élték tovább életüket. Később olyan tartalmakat készítettek, mint a hercegné sok kritikát kapott With Love, Meghan-életmódsorozata, valamint Harry érdektelenségbe fulladt Polo című dokumentumfilmje. A Netflix végül idén március elején megszüntette a szerződését Meghan életmódmárkájával, az As Ever-rel. Így Meghan Markle most már teljes mértékben saját maga rendelkezik a márkája sorsa felett, ugyanakkor mégsem kell lemondania a streamingóriástól érkező pénzekről.