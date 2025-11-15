Katalin hercegné fogja megmenteni a királyi családot

Katalin hercegné is okosan taktikázik, ha a királyi család megmentéséről van szó. A walesi hercegné, aki a hét elején a Megemlékezés Napján lépett fel, okosan pozícionálja magát a királyi család bennfentesei szerint.

Katalin hercegné ügyesen pozícionálja magát

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné elérte, hogy ott legyen, ahol most van

Egy királyi szakértő szerint a hercegné eddigi sikereit, acélos elszántsága teremtette meg, valamint a zárkózottság, amely lehetővé teszi számára, hogy meglássa a monarchiát fenyegető potenciális veszélyeket.

Hozzátették, hogy Vilmos herceg felesége nem kerül közel, azokhoz az emberekhez, akiknek nem a monarchia érdekei a legfontosabbak. Tessa Dunlop királyi szakértő utalt arra, hogy Katalin Sarah Ferguson mellett jelent meg a kenti hercegné temetésén szeptemberben.

A két nő közötti éles kontraszt szemet gyönyörködtető volt, Kate ívelt arca illő válasz volt a már amúgy is komor napra

- idézi szavait az Express.

Szerinte a hercegné érinthetetlensége jelzi szándékait és acélos megjelenése tükrözi, mennyire hosszútávon gondolkodik, már jó előre jár pár lépéssel másokhoz képest.

A királyi szakértő szerint ezek az acélos vonások Vilmos herceg arckifejezésén is megfigyelhetők. Tessa Dunlop szerint Katalin hercegné Meghan Markle felé nyitott, de bizalmatlan, ami azt is jelzi, hogy mennyire elítéli azt, hogy sosem értékelte vagy érdekelte az az intézmény (a királyi palota), ami neki oly fontos.

A szakértő szerint ezekkel a képességeivel a walesi hercegné elhárítja azokat, akik tartós veszéllyel fenyegetik a családot.