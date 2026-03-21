Túl nagy a csend: Meghan Markle még mindig hallgat

Váratlan megjelenéssel lepte meg a nyilvánosságot Meghan Markle – közölte a People. Mindez nem sokkal azután történt, hogy a Netflix megszüntette együttműködését a sussexi hercegné márkájával, az As Ever-rel. Most közeli barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel jelent meg a vörös szőnyegen.

Kelly McKee Zajfen (balra) és Meghan Markle

Fotó: NurPhoto via AFP

Egyre több a kérdés Meghan Markle körül

A március 19-i eseményen Meghan cseppet sem volt bánatos. Sőt, hatalmas mosollyal az arcán jelent meg azt követően, hogy egy nézeteltérés miatt a Netflix megszüntette márkájával az együttműködést. A pletykák szerint ezt egy hatalmas vita előzte meg a hercegné és a streaming-szolgáltató között, azonban ezt a Netflix és Harry herceg is tagadta.

A sussexi hercegné csütörtökön barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel vett részt a Champions for Children rendezvényén, amelyet a Beverly Hills-i Beverly Wilshire hotelben tartottak. Az Alliance of Moms társalapítója már 2024 októberében is méltatta Meghant a Los Angeles-i Gyermekkórház jótékonysági gáláján nyújtott támogatásáért.

A hercegné nyilvános megjelenése a bizonyos Variety-cikk után történt, amely azt állította, hogy nem véletlen a Netflix és az As Ever márka kapcsolatának megszakítása. A lap azt állította, hogy a streaming szolgáltatót meglepte a hercegi pár 2021-es Oprah Winfrey-interjúja, valamint Harry 2023-as memoárja, a Spare.

A beszámoló szerint az állítólagos nézeteltérés összefüggött a hatrészes Harry & Meghan dokumentumsorozattal is, azonban a pletykákat egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Netflix.

A Netflix és az Archewell jogi tanácsadók bevonásával felügyelte a megállapodás alakulását, ami teljesen megszokott Hollywoodban

– áll a királyi pár szóvivőjének nyilatkozatában.

Meghan egyelőre nem szólalt meg a témában, a mostani nyilvános szereplése után további fejleményekre lehet számítani és talán kiderül végre az igazság: mi történt pontosan a sussexi hercegné és a streaming szolgáltató között?!