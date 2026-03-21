BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Túl nagy a csend: Meghan Markle még mindig hallgat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 14:15
Sosem tudjuk meg, mi történt? Még mindig nem hallottuk Meghan Markle-t a témában: mi vetett véget a Netfixszel való együttműködésnek?

Váratlan megjelenéssel lepte meg a nyilvánosságot Meghan Markle – közölte a People. Mindez nem sokkal azután történt, hogy a Netflix megszüntette együttműködését a sussexi hercegné márkájával, az As Ever-rel. Most közeli barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel jelent meg a vörös szőnyegen.

Kelly McKee Zajfen (balra) és Meghan Markle
Fotó: NurPhoto via AFP

Egyre több a kérdés Meghan Markle körül

A március 19-i eseményen Meghan cseppet sem volt bánatos. Sőt, hatalmas mosollyal az arcán jelent meg azt követően, hogy egy nézeteltérés miatt a Netflix megszüntette márkájával az együttműködést. A pletykák szerint ezt egy hatalmas vita előzte meg a hercegné és a streaming-szolgáltató között, azonban ezt a Netflix és Harry herceg is tagadta.

A sussexi hercegné csütörtökön barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel vett részt a Champions for Children rendezvényén, amelyet a Beverly Hills-i Beverly Wilshire hotelben tartottak. Az Alliance of Moms társalapítója már 2024 októberében is méltatta Meghant a Los Angeles-i Gyermekkórház jótékonysági gáláján nyújtott támogatásáért.

A hercegné nyilvános megjelenése a bizonyos Variety-cikk után történt, amely azt állította, hogy nem véletlen a Netflix és az As Ever márka kapcsolatának megszakítása. A lap azt állította, hogy a streaming szolgáltatót meglepte a hercegi pár 2021-es Oprah Winfrey-interjúja, valamint Harry 2023-as memoárja, a Spare.

A beszámoló szerint az állítólagos nézeteltérés összefüggött a hatrészes Harry & Meghan dokumentumsorozattal is, azonban a pletykákat egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Netflix.

A Netflix és az Archewell jogi tanácsadók bevonásával felügyelte a megállapodás alakulását, ami teljesen megszokott Hollywoodban

– áll a királyi pár szóvivőjének nyilatkozatában.

Meghan egyelőre nem szólalt meg a témában, a mostani nyilvános szereplése után további fejleményekre lehet számítani és talán kiderül végre az igazság: mi történt pontosan a sussexi hercegné és a streaming szolgáltató között?!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu