„Úgy viselkedik, mint egy kutya, akinek irigylik a csontját” – már a szakértőknek is elege van Harry herceg folyamatos hisztijéből

Harry herceg annak ellenére sem adja fel, hogy az év elején elveszítette a fellebbviteli bíróságon indított perét. Most úgy tűnik, továbbra is harcolni kíván a rendőri védelemért.

Harry herceg most sem áll meg, ugyanolyan akaratos

Fotó: PA / Northfoto

Egy, a sussexi herceghez közel álló forrás szerint Harry röviddel Shabana Mahmood belügyminiszter kinevezése után levelet küldött neki, és hivatalos kockázatértékelési kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium alá tartozó Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottsághoz (RAVEC).

Harry herceg nem tervezi feladni a harcot

Májusban Harry elveszítette a fellebbezést, amelyet a Belügyminisztérium ellen indított, amiért az megtagadta tőle az automatikus rendőri védelmet. Mivel lemondott hivatalos királyi szerepéről, jelenleg csak eseti, egyedi védelem illeti meg, és azt is saját költségén kell kérvényeznie.

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója a Mirror-nak nyilatkozva elmondta:

Igaz, hogy Harry úgy viselkedik, mintha egy kutya lenne, akinek irigylik a csontját, ezekben az esetekben a biztonsági intézkedéseket. De szerintem igaza van. A király fiaként és volt katonatisztként Harry egyértelműen célpont.

Hozzátette, teljesen megérti, miért akarja az ügyet a belügyminiszter elé vinni, és szeretné látni, milyen lehetőségek vannak a jövőbeni brit látogatásai során.

Harry májusi bírósági veresége után egy televíziós interjúban úgy fogalmazott:

Nem tudom elképzelni azt a világot, amelyben visszahoznám a feleségemet és a gyerekeimet az Egyesült Királyságba.

A jogi küzdelem gyökerei még 2020-ig nyúlnak vissza, amikor Harry és Meghan hercegné bejelentették, hogy visszalépnek magas rangú királyi feladataiktól, és előbb Kanadába, majd az Egyesült Államokba, Kaliforniába költöztek.